Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой

Балетная жизнь в Большом театре начнется 10 сентября: в этот день на Новой сцене представят постановку "Четыре персонажа в поисках сюжета". Проект был задуман в самый разгар карантина, чтобы артисты могли как-то отвлечься, а теперь вылился в премьеру с по-настоящему звездными именами.

- Эта идея пришла мне в голову в разгар изоляции в конце апреля. Ситуация была очень сложная, все так скучали по работе, что мне захотелось молниеносно увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду, - рассказал руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

Новая постановка объединит одноактные балеты зарубежных молодых хореографов - "Девятый Вал" Брайана Ариеса, "Всего лишь" Симоне Валастро, "Угасание" Димо Милева и "Тишину" Мартина Шекса, сообщает ТАСС.

В премьере заняты основные силы Большого. Зрители увидят на сцене Светлану Захарову, Екатерину Крысанову, Ольгу Смирнову, Владислава Лантратова, Артемия Белякова и других именитых артистов.

Спектакль будет показан 10 сентября, а также 11 и 13 сентября. Однако не исключено, что "Четыре персонажа в поисках сюжета" войдут в будущем в репертуар театра, сообщил Махар Вазиев.