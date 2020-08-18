"Черные банкиры" заработали на выводе денег за рубеж более 600 млн рублей

Семеро теневых финансистов организовали канал перевода российских рублей на иностранные счета. За свои услуги они взимали комиссию в размере не менее 12 процентов с каждой транзакции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии. Они и задержали семерых подозреваемых.

Оперативники установили, что фигуранты, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей. И это только по предварительным подсчетам.

Ирина Волк рассказала, что злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денег на расчетные счета юридических лиц.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ.

В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.