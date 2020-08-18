День города в Москве состоится 5-6 сентября

Торжества по случаю Дня города в Москве состоятся 5-6 сентября, несмотря на пандемию. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин. Масштабных гуляний, как и анонсировалось, в этот раз не будет. Но парки и музеи все равно подготовили бесплатную программу для всех возрастов.

Центром празднования станут музеи. Их можно будет посетить по записи и с соблюдением всех санитарных норм. Программа скоро появится на moscowseasons.com, а что предложат парки, уже известно. В "Коломенском" реконструкторы воссоздадут Москву XVI-XVII веков. А в "Печатниках" свою площадку откроют археологи, там можно будет поучаствовать в импровизированных раскопках и узнать, какие артефакты находят в столице. Ландшафтный парк "Митино" перенесет нас во времена Первой мировой войны: мы увидим, как работают сестры милосердия в санитарных вагонах. Хотите перенестись в век XIX - приезжайте в Лианозовский парк, где будут демонстрироваться ожившие картины Кустодиева и других русских классиков.

А в центре Троицка расположится выставка ретроавтомобилей советского времени. Кроме того, в 16 московских парках проведут пленэры для художников-любителей. Они смогут запечатлеть просторы Красногвардейских и Борисовских прудов и другие городские красоты. Центральная площадка Дня города расположится в районе Манежной площади: здесь будут фотозоны и другие интересные активности.