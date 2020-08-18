Проект "Московское долголетие" оказался интересен не только пенсионерам, но и молодежи. Узнав о возможности пройти стажировку в кругу неунывающего старшего поколения, подростки выстроились в очередь. "РГ" узнала, чем же проект так заинтересовал мальчишек и девчонок, притом что дома многие из них не очень-то охотно откликаются на предложения своих бабушек и дедушек заняться чем-нибудь полезным.

Бегом от старости

Многие из участников проекта, а их уже более 200 тысяч, смело заявляют, что намерены прожить лет до 100 или даже дольше. Они пляшут, поют, выходят на подиум, ставят мировые рекорды... Молодежь смотрит на них с откровенной завистью. Вот и на предложение департамента труда и соцзащиты пройти трехнедельную стажировку в проекте откликнулись сразу 269 воспитанников семейных центров. Ребят от 14 до 18 лет заинтересовали буквально все направления "Московского долголетия", начиная от административной работы и заканчивая привлечением своих бабушек и дедушек в проект.

"Главная цель - познакомить молодых людей с социально значимыми проектами города, показать важность профессии социального работника, обратить внимание молодого поколения на интересы, образ жизни и потребности людей "серебряного" возраста, а также научить их с пониманием и уважением относиться к старшему поколению, - рассказал "РГ" заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов. - Надеемся, что после стажировки кто-то из ребят решит посвятить себя социальной работе и помощи людям. Будем рады принять в команду соцработников отзывчивых и ответственных молодых людей".

Стажировка отличается от студенческой практики. Несовершеннолетние ребята заняты на стажировке только четыре часа. Они помогают кураторам проекта проводить занятия на свежем воздухе, ведут учет посещаемости и принимают заявки от новых участников.

На все 100!

Филиал "Восточный" территориального центра соцобслуживания "Восточное Измайлово" принял трех стажеров. Свой рабочий день они начинают в 9.00. "Первым делом идем на планерку, где нам рассказывают о планах на день. Например, мне сегодня нужно сделать фоторепортаж с занятия по танцам на свежем воздухе", - поделился Павел Климанов. Фотографией 15-летний парень занимается уже несколько лет, поэтому с радостью идет на задание: "Раньше я снимал пейзажи, городские виды, но с людьми, а тем более с большими группами, не работал, стажировка для меня - шанс понять, смогу ли". Мама Павла работает социальным педагогом в Центре соцпомощи семье и детям "Восточное Дегунино", по ее рассказам у сына было уже примерное представление об этой работе. Но ему стало интересно проверить, насколько же правдивы сюжеты, время от времени показываемые по телевизору. Неужели немолодые люди действительно могут так отрываться, откуда у них берется столько энергии? Спустя неделю стажировки Павел понял, что журналисты не врут и проект - действительно подарок пенсионерам, который прежде всего избавляет их от одиночества в четырех стенах. А еще он дает им возможность исполнить мечты, для которых раньше времени так и не нашлось, найти друзей и вместе радоваться жизни.

"Об этом проекте должны узнать как можно больше людей, я точно буду рассказывать о нем всем встречным бабушкам и дедушкам. Глядя на его участников, мне самому захотелось подниматься с утра пораньше, брать в руки скандинавские палки и отправляться на прогулку по городу", - рассказывает Павел. С его работой в качестве стажера можно познакомиться на сайте центра соцобслуживания и в соцсетях проекта, куда он выкладывает видеоролики и фотографии насыщенной жизни пенсионеров. К концу рабочего месяца парень обещает снять интервью с участниками проекта. Стажировка убедила его и в правильности выбора будущей специальности - Павел хочет поступить во ВГИК на отделение кинорежиссуры.

А вот Альвине Байковой больше понравилась административная работа. Ей 18, и она с уверенностью говорит, что готова связать свое будущее с работой в отделе соцкоммуникации и активного долголетия. Девушка рассказала, что на стажировке каждую неделю знакомится с работой разных специалистов: по первичному приему, мониторингу, информационным системам, начальника отдела. "Мы учимся продвигать проект в соцсетях, работаем на промостойках, привлекая в проект новичков, контролируем наполняемость групп и изучаем отчетность по проекту. Все это интересно и ново, но главное - помогло понять, что же это такое - настоящая взрослая работа", - поделилась впечатлением Альвина.

В финале успешного прохождения стажировки ребята получат стипендию в размере 19,5 тысячи рублей, а также положительные характеристики, которые в будущем станут для них преимуществом при трудоустройстве. Альвина, кстати, уже решила, на что потратит первую зарплату: сделает подарок отцу - мобильник.

Новые друзья

Четырнадцатилетняя Екатерина Черенкова призналась, что хочет в преклонном возрасте быть такой же, как участники проекта. "Гимнастика, зумба, скандинавская ходьба, и все эти занятия у многих - за одну неделю, - удивляется она. - Эти люди дают нам правильную мотивацию, они не обращают внимания на болячки, не ленятся выходить и заниматься спортом".

69-летняя Раиса Шеина подтверждает: "Я инвалид второй группы, но уже год вместо лекарств хожу на занятия по гимнастике и ЛФК. Чувствую себя на 30 лет! Молодые завидуют, а я им говорю, что именно в спорте и есть секрет долголетия".

У Розы Ахметовой в день - по два занятия: утром - скандинавская ходьба, вечером - танцы. Без них пенсионерка себя уже чувствует плохо: "За три месяца на изоляции я поправилась, давление стало подниматься... Только сейчас начинаю приходить в форму". Свой возраст женщина кокетливо скрывает. Признается, что молодежь на занятиях еще больше поднимает настроение: "У "Московского долголетия" не должно быть возрастных ограничений".

Справка "РГ"

Внимание - конкурс!

Стажеры проекта "Московское долголетие" могут принять участие в конкурсе #ДолгоЛетняяСтажировка. Для этого им нужно показать будни проекта в Instagram-историях, отмечая аккаунт @mosdolgoletie. Также можно написать историю о знакомстве с интересным участником проекта и опубликовать ее в соцсетях. Важно добавить фотографию с участником и рассказать, как изменилось мнение о старшем поколении после общения с ним.