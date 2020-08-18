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18.08.2020 20:53
Рубрика: Культура

Кин-дза-дзен

Как "Мосфильм" реставрирует киноклассику
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 184(8238)
Скрипач, ты что, дальтоник? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь? Напутствие жителя планеты Плюк из "Кин-дза-дза!" - словно подсказка для специалистов "Мосфильма", реставрирующих старинные картины. Одна из главных задач этих специалистов - провести удачную цветокоррекцию по старым сохранившимся пленкам.

У каждого свой "Ватерлоо"

"Мы отреставрировали 110 классических лент, - рассказал "РГ" главный инженер "Мосфильма" Виктор Тамазин. - Эта работа необходима, чтобы сохранить наше наследие, приобщить к киношедеврам современного зрителя. А это возможно, если качество будет соответствовать нынешним стандартам". Подбирают картины для реставрации в архиве Госфильмофонда. Как правило, это ленты, на которых вырастали целые поколения. "Летят журавли", "Война и мир", "Я шагаю по Москве" - все это мы сейчас смотрим в хорошем качестве и по телевизору, и на мосфильмовском YouTube-канале благодаря работе реставраторов. Впрочем, не всегда найти оригинал получается быстро. Например, недавно отреставрированную ленту "Ватерлоо" Сергея Бондарчука вообще пришлось искать за границей: это была совместная советско-итальянская работа, поэтому так получилось, что пленка хранилась в Европе.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Вот она, наша классика!" - главный специалист комплекса "Телекино" и компьютерная графика" Евгений Верлочев показывает нам банки с негативами. В каждой такой катушке - 300 метров пленки, это 9-10 минут картины. Есть еще и запись звука, но ее обрабатывают отдельно и уже потом совмещают с изображением. Видео первым делом нужно оцифровать. Делают это с помощью специальных сканеров, куда заряжается пленка. Они устроены так, чтобы максимально оградить пленку от статического электричества и пыли. Примерно за две недели один сканер старого образца оцифрует полуторачасовую картину. Новый сканер, который приобрел "Мосфильм", способен делать то же самое в шесть раз быстрее. Однако рядом все равно постоянно должен находиться специалист и следить за показаниями устройства - важно не пропустить ни одного кадра. А их в кинофильме примерно 150 тысяч!

Настрой на негатив

Далее кино попадает на цветокоррекцию. Сложность в том, что планы нужно состыковать по цветам или по балансу серого, если речь идет о черно-белом фильме. Коллега Евгения, Диана Коломейцева, работает на "Мосфильме" уже с оцифрованным изображением. "На сканировании важно сохранить диапазон цветов, - объясняет Диана. - В процессе реставрации мы выправляем дефекты". Покадровая реставрация - работа кропотливая и несколько монотонная на первый взгляд. Но вот Диана, например, говорит, что такое занятие сравнимо с медиацией, это едва ли не идеальный способ поймать пресловутый дзен. Практически у каждого фильма, над которым приходилось работать специалистам по цифровой реставрации "Мосфильма", свои особенности, сложности и проблемы в плане дефектов. Цветокоррекция, стабилизация, покадровая "чистка" - каждый этап требует усилий "своего" высококвалифицированного специалиста, работающего с оцифрованным материалом. Одна из самых больших проблем при кинореставрации - так называемое цветовое дыхание. Мы, зрители, порой наблюдали такой неприятный эффект мерцания при просмотре старого кино. Это происходит от того, что соседние кадры разнятся по контрастности и цвету. Еще одна дзеновая задача - работа со склейками. Например, пришлось потрудиться при реставрации "Я шагаю по Москве". "По технологии тех лет при монтаже негатива фильма отобранные сцены склеивались друг с другом "внахлест", - рассказывает Диана. - В результате часть одного кадра накладывалась на другой, что очень заметно на стыках планов". Попадаются и рваные кадры, когда часть изображения просто потеряна. И в таком случае приходится его дорисовывать.

"Война" и мы

"Материал бывает разной сохранности, - вспоминает Диана. - Например, запомнилась работа над "Войной и миром". Там над одним планом пришлось сидеть целый день". Это действительно было тяжелым испытанием и вызовом для всей команды реставраторов, вспоминает главный инженер "Мосфильма". "Чего тут только не было! И очень сильное "цветовое дыхание", и весь классический набор: сколы, грязь, всевозможные царапины, много статичных кадров, которые невозможно клонировать, так как есть так называемое пленочное "зерно", которое меняется от кадра к кадру, и изображение, хоть и статичное, но оно живет", - рассказывает Виктор Тамазин.

Скоро мы увидим в HD-качестве драму "Сорок первый"

Итогом работы становятся фильмы, которые можно демонстрировать в HD-качестве. "Интерес к старому кино сейчас огромен, проводятся даже крупные международные фестивали", - отмечает главный инженер "Мосфильма" Виктор Тамазин. Отреставрированные "Мосфильмом" картины регулярно участвуют в самых престижных форумах - Каннском, Венецианском, Берлинском фестивалях. В 2017-м картина "Иди и смотри" режиссера Элема Климова была удостоена награды "За лучший отреставрированный фильм" на 74-м Венецианском кинофестивале. Сейчас идет работа над драмой "Сорок первый" - материал попался не самого лучшего качества, однако на "Мосфильме" не сомневаются, что совсем скоро мы увидим классическую ленту в HD.

Кстати

Многие из отреставрированных картин доступны для просмотра в online-кинотеатре cinema.mosfilm.ru совершенно бесплатно.

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