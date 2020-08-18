Новости

Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 18.08.2020
Инфекционист: Рост заразности коронавируса - хорошая новость для людей 18.08.2020
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 18.08.2020
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 18.08.2020
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера 18.08.2020
Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 18.08.2020
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 18.08.2020
В Сирии погиб российский генерал 18.08.2020
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 18.08.2020
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 18.08.2020
День города в Москве состоится 5-6 сентября 18.08.2020
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 18.08.2020
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18.08.2020
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18.08.2020
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18.08.2020
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 23:10
Рубрика: Общество

Мамаход

Как женщине в декрете не заскучать в четырех стенах и что интересного за это время можно увидеть?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 184(8238)
Дом - двор - магазин - дом. Женщинам в декрете прекрасно знаком этот маршрут. Как тут не сойти с ума от однообразия? Разбавить ежедневные походы в песочницу в Москве предлагают "умными" прогулками по городу, да еще и в компании мам-единомышленниц.
Эти мамы стараются разнообразить свой декрет, выбираясь на прогулки подальше от своего двора. Вместе с гидом они открывают для себя новые переулки, парки и музеи, попутно изучая историю этих мест. Фото: Проект "Мамаход"

В поисках хобби

Первая экскурсия для мам с маленькими детьми прошла в Санкт-Петербурге в 2017 году. Так родился проект с говорящим названием "Мамаход". Годом позже такие же познавательные прогулки начались в Москве. "Идея мне пришла в первом декрете, сейчас я во втором, - поделилась с "РГ" руководитель проекта Екатерина Зайцева. - Не знаю, пойду ли я за третьим ребенком, но работа обязывает: с детской коляской уже не расстаюсь".

История Екатерины, как у героини сериала: родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила и работала в Москве, а любовь нашла в Северной столице, там и осталась. Занималась интернет-маркетингом, но любимым хобби это так и не стало.

- Поэтому долго искала себя, хотела что-то изменить в своей жизни, - рассказала она. - Идея с экскурсиями оказалась близка, поскольку люблю гулять часами и путешествовать. К тому же, работая долгое время онлайн, соскучилась по живому общению.

Своим ходом

На прогулки по городу "декретные" мамы выбираются в теплый сезон два раза в неделю, а иногда и чаще. Приходят в основном женщины с годовалыми детьми. "Золотой" стандарт экскурсии - десять колясок, иначе неудобно: "караван" в таком случае растянется на десятки метров. "Мы же выбираем не широкие проспекты, а узкие переулки и зеленые зоны вдали от шумных и пыльных магистралей, - отмечает Екатерина Зайцева. - Прогулки короткие и рассчитаны на 90 минут, чтобы дети не устали, а мы успели закончить до обеденного сна малышей". На маршруте, по словам собеседницы "РГ", делаются остановки, чтобы малышня могла выбраться из коляски, погулять, побегать, пообщаться.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как бесплатно освоить новую профессию в декретном отпуске

Маршруты все разные. В Москве их больше 70. Например, мамам предлагают прогуляться в центральной части города, оценив архитектуру и историю Замоскворечья или Арбата. Или же выбрать прогулки в парках, проникнувшись атмосферой музея-заповедника "Царицыно" или ВДНХ.

Еще вариант - можно неспешно пройтись по аллеям парка тихой и нетуристической усадьбы в Покровском-Стрешневе и набрать воды в роднике со сказочным именем "Царевна-Лебедь". Его называют едва ли не единственным в городе с кристально чистой водой.

Иногда женщины берут своих детей и отправляются на речные прогулки, открывая для себя город с борта теплохода. Бывает, дружно садятся в поезд и едут гулять в Псков или Великий Новгород.

- Самое трудное в этой истории - побороть страх в голове мамы, что она может путешествовать и проводить свой день иначе, открывая новый мир себе и ребенку. А не сидеть дома целыми днями и грустить, - говорит Зайцева.

Зимой мероприятия проекта плавно перетекают под крышу: мамы с детишками посещают арт-лекции, ходят по музеям и "нарядным" особнякам. Например, в Пушкинский музей или Третьяковскую галерею.

Фото: photoxpress
На кого из родственников выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком

- Слава богу, многие площадки относятся к нам с пониманием, и их не удивляет, что мы тоже хотим развиваться и просвещаться, - делится Екатерина. - Поэтому нам часто идут навстречу, но иногда ставят условия: протереть коляски, надеть бахилы на колеса. Некоторые просят приходить не с колясками, а с эргорюкзаками.

Случается, что музеи не принимают, ссылаясь на тесные площади помещений. Но это скорее исключение.

Город онлайн

Экскурсии у "Мамахода" платные. "Наш штат, а это лицензированные гиды, фотографы, оборудование для экскурсий и съемок, - объясняет "мама" проекта, - все это стоит денег, поэтому нужно как-то окупать затраты".

Правда, иногда удается устраивать благотворительные акции. Например, на прогулки приглашают женщин с "особенными" детьми. "Не скажу, что это популярно, поскольку не все мамы готовы выбраться в город с такими ребятишками, но все же прогулки для них иногда делаем", - говорит Зайцева. По ее словам, в дни самоизоляции гиды бесплатно проводили онлайн-экскурсии, не давая молодым мамам скучать и грустить в четырех стенах.

Конкретно

А Саша выйдет?

Посмотреть расписание прогулок или записаться на экскурсию можно, воспользовавшись этим Qr-кодом.

Кстати

Полезно знать

Собрались на экскурсию с ребенком или просто съездить на прогулку в парк? В столичном метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. А это значит, что его сотрудники могут помочь вам проехать в подземке с коляской. Для этого нужно заранее оставить заявку по телефонам: 8 (495) 622-73-41; 8 (800) 250-73-41; с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" или на сайте метрополитена - mosmetro.ru.

Эти мамы стараются разнообразить свой декрет, выбираясь на прогулки подальше от своего двора. Вместе с гидом они открывают для себя новые переулки, парки и музеи, попутно изучая историю этих мест.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц