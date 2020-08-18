Дом - двор - магазин - дом. Женщинам в декрете прекрасно знаком этот маршрут. Как тут не сойти с ума от однообразия? Разбавить ежедневные походы в песочницу в Москве предлагают "умными" прогулками по городу, да еще и в компании мам-единомышленниц.

Эти мамы стараются разнообразить свой декрет, выбираясь на прогулки подальше от своего двора. Вместе с гидом они открывают для себя новые переулки, парки и музеи, попутно изучая историю этих мест. Фото: Проект "Мамаход"

В поисках хобби

Первая экскурсия для мам с маленькими детьми прошла в Санкт-Петербурге в 2017 году. Так родился проект с говорящим названием "Мамаход". Годом позже такие же познавательные прогулки начались в Москве. "Идея мне пришла в первом декрете, сейчас я во втором, - поделилась с "РГ" руководитель проекта Екатерина Зайцева. - Не знаю, пойду ли я за третьим ребенком, но работа обязывает: с детской коляской уже не расстаюсь".

История Екатерины, как у героини сериала: родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила и работала в Москве, а любовь нашла в Северной столице, там и осталась. Занималась интернет-маркетингом, но любимым хобби это так и не стало.

- Поэтому долго искала себя, хотела что-то изменить в своей жизни, - рассказала она. - Идея с экскурсиями оказалась близка, поскольку люблю гулять часами и путешествовать. К тому же, работая долгое время онлайн, соскучилась по живому общению.

Своим ходом

На прогулки по городу "декретные" мамы выбираются в теплый сезон два раза в неделю, а иногда и чаще. Приходят в основном женщины с годовалыми детьми. "Золотой" стандарт экскурсии - десять колясок, иначе неудобно: "караван" в таком случае растянется на десятки метров. "Мы же выбираем не широкие проспекты, а узкие переулки и зеленые зоны вдали от шумных и пыльных магистралей, - отмечает Екатерина Зайцева. - Прогулки короткие и рассчитаны на 90 минут, чтобы дети не устали, а мы успели закончить до обеденного сна малышей". На маршруте, по словам собеседницы "РГ", делаются остановки, чтобы малышня могла выбраться из коляски, погулять, побегать, пообщаться.

Маршруты все разные. В Москве их больше 70. Например, мамам предлагают прогуляться в центральной части города, оценив архитектуру и историю Замоскворечья или Арбата. Или же выбрать прогулки в парках, проникнувшись атмосферой музея-заповедника "Царицыно" или ВДНХ.

Еще вариант - можно неспешно пройтись по аллеям парка тихой и нетуристической усадьбы в Покровском-Стрешневе и набрать воды в роднике со сказочным именем "Царевна-Лебедь". Его называют едва ли не единственным в городе с кристально чистой водой.

Иногда женщины берут своих детей и отправляются на речные прогулки, открывая для себя город с борта теплохода. Бывает, дружно садятся в поезд и едут гулять в Псков или Великий Новгород.

- Самое трудное в этой истории - побороть страх в голове мамы, что она может путешествовать и проводить свой день иначе, открывая новый мир себе и ребенку. А не сидеть дома целыми днями и грустить, - говорит Зайцева.

Зимой мероприятия проекта плавно перетекают под крышу: мамы с детишками посещают арт-лекции, ходят по музеям и "нарядным" особнякам. Например, в Пушкинский музей или Третьяковскую галерею.

- Слава богу, многие площадки относятся к нам с пониманием, и их не удивляет, что мы тоже хотим развиваться и просвещаться, - делится Екатерина. - Поэтому нам часто идут навстречу, но иногда ставят условия: протереть коляски, надеть бахилы на колеса. Некоторые просят приходить не с колясками, а с эргорюкзаками.

Случается, что музеи не принимают, ссылаясь на тесные площади помещений. Но это скорее исключение.

Город онлайн

Экскурсии у "Мамахода" платные. "Наш штат, а это лицензированные гиды, фотографы, оборудование для экскурсий и съемок, - объясняет "мама" проекта, - все это стоит денег, поэтому нужно как-то окупать затраты".

Правда, иногда удается устраивать благотворительные акции. Например, на прогулки приглашают женщин с "особенными" детьми. "Не скажу, что это популярно, поскольку не все мамы готовы выбраться в город с такими ребятишками, но все же прогулки для них иногда делаем", - говорит Зайцева. По ее словам, в дни самоизоляции гиды бесплатно проводили онлайн-экскурсии, не давая молодым мамам скучать и грустить в четырех стенах.

Конкретно

А Саша выйдет?

Посмотреть расписание прогулок или записаться на экскурсию можно, воспользовавшись этим Qr-кодом.

Кстати

Полезно знать

Собрались на экскурсию с ребенком или просто съездить на прогулку в парк? В столичном метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. А это значит, что его сотрудники могут помочь вам проехать в подземке с коляской. Для этого нужно заранее оставить заявку по телефонам: 8 (495) 622-73-41; 8 (800) 250-73-41; с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" или на сайте метрополитена - mosmetro.ru.

Эти мамы стараются разнообразить свой декрет, выбираясь на прогулки подальше от своего двора. Вместе с гидом они открывают для себя новые переулки, парки и музеи, попутно изучая историю этих мест.