Многие театры в этом году решили отказаться от проведения традиционного сбора труппы. Но "Геликон" не стал изменять традиции. И на большом артистическом собрании, что длилось почти два часа, не только подвел итоги сокращенного "пандемического" сезона, но и обозначил планы на будущее, основу которого составят сразу четыре премьеры.

Пока в "Геликоне" такая рассадка зрителей: место рядом должно пустовать. Исключение - для семей. Фото: Антон Дубровский

Первой новинкой огромного геликоновского репертуара будет "Каменный гость" Даргомыжского. Эту, по сути, камерную, "малонаселенную" оперу театр специально поставил в открытие сезона 8 сентября, чтобы и смягчить начало работы после многомесячной паузы, и было легче соблюдать рекомендации ныне главного действующего лица нашей жизни - Роспотребнадзора. Основатель и худрук "Геликона" Дмитрий Бертман в дуэте с дирижером-постановщиком Михаилом Егиазарьяном обещает из спектакля, в котором занято лишь восемь солистов, сделать представление в духе готического детектива.

На ноябрь уже задумана полномасштабная премьера: одна из самых знаменитых опер в мире - "Тоска" Пуччини. А во второй половине сезона театр предполагает представить два абсолютных эксклюзива - "Арлекин" итальянца Ферруччо Бузони, что работал на стыке XIX и XX веков, и оперу "Альфа и Омега" Гила Шохата - современного израильского композитора. Этим спектаклем также занимается Дмитрий Бертман вместе с выдающимся дирижером Владимиром Федосеевым.

Помимо премьер в планах "Геликона" много и других проектов. Уже в сентябре театр отправляется на гастроли по городам России: гала-концерт "Пять звезд" с участием ведущих солистов увидят жители Челябинска, Озерска, Снежинска, Трехгорного, Сарова, Заречного (гастроли пройдут по городам Челябинской и Нижегородской областей в рамках федеральной программы "Большие гастроли").

А в Белоколонном зале княгини Шаховской 17 сентября стартует новый музыкально-образовательный цикл - "Семь вечеров счастья". В форме "свободных лекций" публику ждут встречи со звездами "Геликона".

И самое масштабное начинание - организация собственной молодежной программы, какие есть почти во всех знаменитых театрах планеты. Задумано, что 10 певцов будут превращаться в оперных артистов, занимаясь целый год в стенах "Геликона" с опытными педагогами и выдающимися исполнителями. Художественным руководителем этой программы будет всемирно известный грузинский бас Паата Бурчуладзе.

Из-за тотальной отмены спектаклей весной - летом по причине карантина репертуарные события с конца марта по июль 2020 года зеркально переносятся на те же даты в 2021 году. Купленные ранее на них билеты действительны. "Геликон" оказался в числе самых финансово пострадавших театров, потому что один из немногих продает билеты на спектакли сразу почти на весь сезон, то есть на год вперед.

Но зато сегодня, когда большинство театров вынуждены придерживаться депрессивной "шахматной" рассадки зрителей, "Геликону" разрешена стопроцентная продажа билетов, так как зал "Стравинский" имеет структуру амфитеатра, а не партера, что позволяет обеспечить более безопасное нахождение людей в зале. К тому же в театре подчеркивают, что здание оснащено новейшей системой кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Некоторые актеры не скрывают, что в месяцы самоизоляции пошли работать и курьерами, и дворниками

Обычно сбор труппы в "Геликоне" завершается традиционно вкусным и дружеским соревнованием "Гели-Food" - своими кулинарными изысками геликоновцы "задабривают" старт нового сезона. В этот раз по постпандемической моде конкурс заменили на "Гели-Health" - на самые креативные средства личной защиты. Но надо признать, энтузиазма в коллективе он не вызвал, и участвовало в нем всего пять человек. Может, оттого, что все устали думать и говорить о вирусе, а артисты в этой ковидной истории оказались одними из самых пострадавших.

Некоторые и не скрывают, что в месяцы самоизоляции пошли работать и курьерами, и дворниками, а чтобы не потерять профессиональную форму и продолжать заниматься, были вынуждены и с соседями конфликтовать, и в машине распеваться. Поэтому все панически боятся повторения такого опыта и надеются только на лучшее.

И под занавес собрания Дмитрий Бертман призвал всех быть осмотрительными, соблюдать меры безопасности и делать прививки.