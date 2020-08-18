Московские психологи помогут школьникам подготовиться к 1 сентября

В преддверии учебного года столичные психологи впервые организовали целый цикл вебинаров для школьников и их родителей. Как рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, вести вебинары будут специалисты Московской службы психологической помощи населению.

По словам самих психологов, в этом году впервые решено провести не один, а сразу целый комплекс вебинаров. К такому решению их подтолкнули сами слушатели, все чаще обращающиеся за психологической помощью себе и ребенку при подготовки к новому учебному году. Не исключено, что отчасти повышенный интерес связан с коронавирусом, ведь из-за него третья и четвертая четверти дети учились онлайн, да и родителям пришлось осваивать новые для себя интернет платформы и формы обучения.

В результате перед учебным годом 2020-2021 решили сделать пять вебинаров, первый из них - "Школьные трудности пятиклассников" прошел вечером в минувший вторник, в среду, 20 августа пройдет "Школа - новый этап жизни", затем состояться вебинары "Шпаргалка для родителей" и "Первоклашка, первоклассник… встреча первая со школой". Последний вебинар, который пройдет 27 августа, посвящен проблеме "Как помочь детям адаптироваться к школе в начале учебного года".

Как рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Надежда Скрибцова, продолжительность каждого онлайн-занятия 90 минут. "Участникам наших вебинаров действительно удобно получать знания и общаться с психологом в онлайн формате, ведь слушать вебинар можно из любой точки мира, - рассказывает Скрибцова. - К нам присоединяются не только москвичи, но и жители других городов и даже стран. На вебинарах, посвященных новому учебному году, мы расскажем, что такое психологическая готовность ребенка к школе, как она формируется и как ее помочь сформировать. А также как проходит период адаптации детей в начальной, средней и старшей школе, как помочь первокласснику войти в новый этап жизни и многое другое".

По словам Скрибцовой, количество участников вебинара ограничено - 150 человек. Однако, так как темы вебинаров пересекаются, то не попав на одно, можно записаться на другое занятие и получить ответ на свой вопрос.

Мы попросили Надежду Скрибцову дать три совета для читателей "РГ":

1. Начало учебного года - это всегда волнительный момент. Кто-то ждет его с радостным предвкушением, а кто-то с замирающим от страха сердцем. Во втором случае важно понять причину, по которой у ребенка есть какие-то негативные мысли относительно предстоящего учебного года. Конечно, если речь идет о первокласснике, то это волнение может быть связано с неизвестностью. В остальных случаях - причины могут быть самые разные. И здесь важно не только говорить самому, но и слушать своего ребенка. Только так можно понять, что его на самом деле беспокоит, а это первый и важный шаг к тому, чтобы помочь ему справиться с проблемой.

2. Обязательно обсудите с ребенком его ожидания от предстоящей учебы, по кому из одноклассников он скучал за время каникул, с каким учителем больше всего ждет встречи, какие предметы его интересуют сейчас и чему он хотел бы научиться в предстоящем году. Вспомните вместе радостные моменты предыдущего учебного года, подумайте о том, как можно приумножить хорошие события и свести к минимуму все плохое. Все это поможет ребенку подготовиться к встрече с одноклассниками и учителями, настроиться на продуктивное взаимодействие с ними и сформировать позитивный настрой к обучению в целом.

3. Важно отметить, что поддержка родителей необходима ребенку всегда, в какой бы класс он ни шел. После длительных каникул детям довольно трудно вернуться в школьную жизнь. Конечно, ребенку, который еще совсем не знаком со школьным распорядком, может быть еще сложнее. Важно, рассказывать ему о предстоящем новом этапе, при этом вырабатывая в нем позитивные установки.

Кстати

Участие в вебинарах бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте МСППН.