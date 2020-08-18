На развитие липецких сел направят свыше 790 млн рублей

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил успехи Липецкой области в реализации программы комплексного развития сельских территорий. На совещании, где совместно с руководством федеральных органов исполнительной власти, субъектов и муниципальных образований, а также представителей бизнеса оценили ход и предварительные результаты первых месяцев реализации госпрограммы, регион прозвучал в числе лучших.

Как отметил Дмитрий Патрушев, процесс масштабных перемен с текущего года затронул сотни сельских территорий в нашей стране.

- В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть населения нашей страны. В основу разработки госпрограммы были заложены результаты проведённой Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских территорий России по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни граждан, - заявил Дмитрий Патрушев.

В Липецкой области до конца года будет благоустроено более 120 объектов. На эти цели предусмотрено более 165 миллионов рублей, из которых 116 миллионов рублей - это федеральные и областные средства.

- Улучшение жизни в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти, - подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, спорткомплексов, детских садов и других социальных объектов. Эта работа будет продолжаться.

Губернатор отметил, что 23 семьи уже улучшили свои жилищные условия. На это было выделено более 48 миллионов рублей, в том числе почти 35 миллионов рублей из федерального бюджета. В рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" в текущем году будут построены детский сад на 80 мест в Хлевенском районе и новый корпус школы на 200 мест в Тербунском районе. Началось строительство средней школы с двумя группами детского дошкольного образования в Добровском районе. Она откроет двери для учеников в следующем году. На строительство этих трех капитальных объектов предусмотрено почти 440 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Игорь Артамонов подчеркнул, что этим госпрограмма не ограничивается. Ею также предусмотрены средства на водоснабжение, газификацию, возмещение затрат по ученическим договорам, строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Общий объем финансирования всех проектов госпрограммы в 2020 году в Липецкой области составит более 790 миллионов рублей.

Игорь Артамонов добавил, что инструментарий госпрограммы достаточно широк, однако необходимо использовать весь его спектр для улучшения качества жизни на селе. В том числе те, что предоставляются в сотрудничестве с банками. Дмитрий Патрушев привел в пример "сельскую ипотеку": в России в целом льготными кредитами воспользовались уже 15,6 тысячи заемщиков в 80 субъектах. Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области свыше 170 семей оформили льготную сельскую ипотеку.

Как было отмечено на совещании, заявленная регионами потребность в финансировании мероприятий на 2020 год составила более 140 миллиардов рублей - это почти в шесть раз выше доведенного объема финансирования. Со своей стороны Минсельхоз продолжает прорабатывать вопрос увеличения финансирования госпрограммы на последующие периоды. Также ведомство уже готовит предложения о продлении ее реализации как минимум до 2030 года.