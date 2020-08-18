Выставка "Нетленное наследие", приуроченная к 400-летию протопопа Аввакума, представляет иконописное наследие старообрядцев. О замысле выставки, о художественной культуре и о роли наследия старообрядцев в эпоху модерна рассказывает куратор выставки Ирина Бусева-Давыдова.

Иду на Выг

Художественная выставка памяти протопопа Аввакума - неожиданный ход. В литературном музее такой проект был бы логичнее. Как складывался замысел выставки?

Ирина Бусева-Давыдова: Найти и показать личные вещи протопопа Аввакума, разумеется, невозможно. Первые иконы с изображением его как мученика появились в XVII веке на Керженце, но они не сохранились. И вообще икон и миниатюр с Аввакумом немного. Поэтому наша выставка - о культуре старообрядчества. Основная часть экспозиции - иконы. В России было около 15 крупных центров, где писались иконы для старообрядцев. Палех, Мстёра, Выг в Поморье, Невьянск и другие. В каждом свой стиль письма. Представить иконы на выставке удалось благодаря нашим коллекционерам.

Если на старообрядцев были гонения - как сохранились их центры?

Ирина Бусева-Давыдова: В Поморье, например, в XVII веке образовалась монашеская Выговская (от реки Выг) старообрядческая поморская община. Тысячи старообрядцев проживали там и работали на Повенецких горных заводах Петра I. Их пытались обращать в "правильную веру", но никаких погромов тогда не было. Жить было можно.

С чем связан интерес к искусству старообрядцев в начале XX века?

Ирина Бусева-Давыдова: Общество заново открыло для себя тогда древнюю иконопись. Вдруг оказалось, что именно старообрядцы пронесли через два века эти традиции. На иконе, написанной на Выге в начале XIX века, у святой великомученицы Параскевы пальчики согнуты под углом, как на древних иконах. Глазки - миндалевидные, как бы "стекающие" к внешним углам. Это пришло из строгановской школы иконописи. А обруч, который прижимает плат, как у нее, можно видеть на иконах XVI века. Отсюда интерес мастеров модерна к их творчеству.

Технологичные "архаисты"

Старообрядцы и модерн - неожиданное сочетание. Их всегда представляли как "архаистов", далеких от "новаторов".

Ирина Бусева-Давыдова: Старообрядцы на самом деле во многом определяли технический прогресс. Куда ни глянь... Разрабатывали золотые прииски на Урале. На заводах Демидова - работали старообрядцы. Он их берег от притеснений. В XIX веке появились просвещенные старообрядцы. Все они были непьющи, морально устойчивы, трудолюбивы. И стали важной экономической силой государства.

Но их же было немного?

Ирина Бусева-Давыдова: По счислению известного писателя Мельникова-Печерского, который был госчиновником и занимался раскольниками, их было не менее 6 миллионов. В конце XIX века только "записных" старообрядцев - около 2,5 миллиона. Но многие, опасаясь гонений, старались избежать записи. В любом случае это огромная часть населения, создавшая собственную художественную культуру. С одной стороны, традиционную, с другой - во многом новаторскую. Кто-то не был чужд и западных влияний.

Среди любимых их образов - Соловецкий монастырь, святые Савватий и Зосима...

Ирина Бусева-Давыдова: В XVII веке монахи Соловецкого монастыря затворились, защищая старую веру. Монастырь, осажденный правительственными войсками, держал оборону восемь лет - до 1676 года. Потом была жестокая расправа с насельниками. Некоторым братьям удалось уйти по льду, кто-то переселился на Волгу. Поэтому Соловецкий монастырь всегда был святыней для старообрядцев... Так что не один Аввакум пострадал. Старообрядцы стали прибегать к самосжиганию, чтобы не пошатнуться, не отступить от своей веры. Некоторые из них отказывались молиться за царя, что приравнивалось к государственной измене.

В советское время отношение к ним не смягчилось?

Ирина Бусева-Давыдова: На старообрядцев были точно такие же гонения, как на православных. На выставке у нас есть икона Спасителя, она выглядит как письмо XVI века. Но написана в московской мастерской Якова Алексеевича Богатенко, сына старообрядческого епископа, - она считалась лучшей среди старообрядческих. И Палехское иконописание выросло на старообрядческих заказах. Сами палешане не были старообрядцами - но начали писать иконы, когда появился спрос, в середине XVII века. И если тогда палехские иконы, по словам их современника, "более на диких людей подобием намороны", то в XVIII веке мастера наловчились писать "под барокко".

Среди сказочных теремов

Первыми коллекционерами старых икон были старообрядцы?

Ирина Бусева-Давыдова: Да! Они предпочитали старые, "дониконовские" иконы. Скупали или выменивали у официальной церкви. На всех их не хватало. И новые иконы писались по образцу старых. Икона митрополита Алексия начала XIX века на выставке - из лучших образцов палехского письма. Написана в Москве, но, несомненно, палешанами. Такие живые сюжетные клейма, повествовательность характерны для палехского искусства. Старая традиция приукрашена до предела. Все здания - как сказочные терема. Знаменитые ларцы палехские выросли из этого письма.

Цвета волшебные.

Ирина Бусева-Давыдова: Цвет как раз выдает влияние классицизма. В классицизме были популярны светлые фоны, нежные тона - например, ро зовые с сиреневым оттенком. Эта икона была написана для церкви Рождества Христова на Рогожском кладбище, крупнейшего центра старообрядцев-поповцев. Там в наше время располагается Московская митрополия Русской православной старообрядческой церкви. Она предоставила ряд экспонатов для выставки - в том числе эту гигантскую икону, которая никогда прежде не вывозилась...