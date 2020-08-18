Новости

Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 19:21
Рубрика: Культура

Аввакум среди модерна

В Галерее искусств Зураба Церетели представили иконы старообрядцев
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Выставка "Нетленное наследие", приуроченная к 400-летию протопопа Аввакума, представляет иконописное наследие старообрядцев. О замысле выставки, о художественной культуре и о роли наследия старообрядцев в эпоху модерна рассказывает куратор выставки Ирина Бусева-Давыдова.
Старообрядцы создали собственную художественную культуру. Ее шедевры - на этой выставке. Фото: Александр Корольков/РГ Старообрядцы создали собственную художественную культуру. Ее шедевры - на этой выставке. Фото: Александр Корольков/РГ
Старообрядцы создали собственную художественную культуру. Ее шедевры - на этой выставке. Фото: Александр Корольков/РГ

Иду на Выг

Художественная выставка памяти протопопа Аввакума - неожиданный ход. В литературном музее такой проект был бы логичнее. Как складывался замысел выставки?

Ирина Бусева-Давыдова: Найти и показать личные вещи протопопа Аввакума, разумеется, невозможно. Первые иконы с изображением его как мученика появились в XVII веке на Керженце, но они не сохранились. И вообще икон и миниатюр с Аввакумом немного. Поэтому наша выставка - о культуре старообрядчества. Основная часть экспозиции - иконы. В России было около 15 крупных центров, где писались иконы для старообрядцев. Палех, Мстёра, Выг в Поморье, Невьянск и другие. В каждом свой стиль письма. Представить иконы на выставке удалось благодаря нашим коллекционерам.

Если на старообрядцев были гонения - как сохранились их центры?

Ирина Бусева-Давыдова: В Поморье, например, в XVII веке образовалась монашеская Выговская (от реки Выг) старообрядческая поморская община. Тысячи старообрядцев проживали там и работали на Повенецких горных заводах Петра I. Их пытались обращать в "правильную веру", но никаких погромов тогда не было. Жить было можно.

Фото: Сергей Михеев
Открытие Преображенской церкви на Кижах перенесли из-за пандемии

С чем связан интерес к искусству старообрядцев в начале XX века?

Ирина Бусева-Давыдова: Общество заново открыло для себя тогда древнюю иконопись. Вдруг оказалось, что именно старообрядцы пронесли через два века эти традиции. На иконе, написанной на Выге в начале XIX века, у святой великомученицы Параскевы пальчики согнуты под углом, как на древних иконах. Глазки - миндалевидные, как бы "стекающие" к внешним углам. Это пришло из строгановской школы иконописи. А обруч, который прижимает плат, как у нее, можно видеть на иконах XVI века. Отсюда интерес мастеров модерна к их творчеству.

Технологичные "архаисты"

Старообрядцы и модерн - неожиданное сочетание. Их всегда представляли как "архаистов", далеких от "новаторов".

Ирина Бусева-Давыдова: Старообрядцы на самом деле во многом определяли технический прогресс. Куда ни глянь... Разрабатывали золотые прииски на Урале. На заводах Демидова - работали старообрядцы. Он их берег от притеснений. В XIX веке появились просвещенные старообрядцы. Все они были непьющи, морально устойчивы, трудолюбивы. И стали важной экономической силой государства.

Но их же было немного?

Ирина Бусева-Давыдова: По счислению известного писателя Мельникова-Печерского, который был госчиновником и занимался раскольниками, их было не менее 6 миллионов. В конце XIX века только "записных" старообрядцев - около 2,5 миллиона. Но многие, опасаясь гонений, старались избежать записи. В любом случае это огромная часть населения, создавшая собственную художественную культуру. С одной стороны, традиционную, с другой - во многом новаторскую. Кто-то не был чужд и западных влияний.

Фото: iStock
В Иране отыскали потерянный храм Антиоха Великого

Среди любимых их образов - Соловецкий монастырь, святые Савватий и Зосима...

Ирина Бусева-Давыдова: В XVII веке монахи Соловецкого монастыря затворились, защищая старую веру. Монастырь, осажденный правительственными войсками, держал оборону восемь лет - до 1676 года. Потом была жестокая расправа с насельниками. Некоторым братьям удалось уйти по льду, кто-то переселился на Волгу. Поэтому Соловецкий монастырь всегда был святыней для старообрядцев... Так что не один Аввакум пострадал. Старообрядцы стали прибегать к самосжиганию, чтобы не пошатнуться, не отступить от своей веры. Некоторые из них отказывались молиться за царя, что приравнивалось к государственной измене.

В советское время отношение к ним не смягчилось?

Ирина Бусева-Давыдова: На старообрядцев были точно такие же гонения, как на православных. На выставке у нас есть икона Спасителя, она выглядит как письмо XVI века. Но написана в московской мастерской Якова Алексеевича Богатенко, сына старообрядческого епископа, - она считалась лучшей среди старообрядческих. И Палехское иконописание выросло на старообрядческих заказах. Сами палешане не были старообрядцами - но начали писать иконы, когда появился спрос, в середине XVII века. И если тогда палехские иконы, по словам их современника, "более на диких людей подобием намороны", то в XVIII веке мастера наловчились писать "под барокко".

Среди сказочных теремов

Первыми коллекционерами старых икон были старообрядцы?

Ирина Бусева-Давыдова: Да! Они предпочитали старые, "дониконовские" иконы. Скупали или выменивали у официальной церкви. На всех их не хватало. И новые иконы писались по образцу старых. Икона митрополита Алексия начала XIX века на выставке - из лучших образцов палехского письма. Написана в Москве, но, несомненно, палешанами. Такие живые сюжетные клейма, повествовательность характерны для палехского искусства. Старая традиция приукрашена до предела. Все здания - как сказочные терема. Знаменитые ларцы палехские выросли из этого письма.

Фото: Елена Немирова / РГ
В Пскове восстановят звонницу церкви Косьмы и Дамиана с Примостья

Цвета волшебные.

Ирина Бусева-Давыдова: Цвет как раз выдает влияние классицизма. В классицизме были популярны светлые фоны, нежные тона - например, ро зовые с сиреневым оттенком. Эта икона была написана для церкви Рождества Христова на Рогожском кладбище, крупнейшего центра старообрядцев-поповцев. Там в наше время располагается Московская митрополия Русской православной старообрядческой церкви. Она предоставила ряд экспонатов для выставки - в том числе эту гигантскую икону, которая никогда прежде не вывозилась...

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Выставки с Жанной Васильевой Гид-парк

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли