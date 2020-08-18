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18.08.2020 07:20
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы

Текст: Любовь Проценко

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, расширен перечень компаний, которые могут претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки. По решению правительства Москвы в список добавлены частные галереи и арт-аукционы, благодаря чему у них появилась возможность получить субсидии до 700 тысяч рублей.

Наталья Сергунина: В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года.

Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии, либо Российского союза выставок и ярмарок (всего более тысячи разных событий). Максимальный размер субсидии составляет 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных.

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