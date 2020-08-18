Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве

Снять столичную однокомнатную квартиру можно за 20 тысяч рублей в Ярославском районе недалеко от парка Лосиный остров. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Согласно результатам августовского рейтинга, в лидерах среди самых дешевых квартир - однушка за 20 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 35 кв. м укомплектовано современной мебелью и бытовой техникой, находится на Палехской улице, недалеко от парка Лосиный остров и в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ".

На второй строчке рейтинга однушка за 22 тыс. рублей. Жилье сдается на длительный срок. Квартира площадью 34 кв. м находится в Щелковском проезде в 20 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". Арендодатель готов обсудить условия вывоза старой мебели и проведения ремонта жилья.

Третья позиция у однокомнатной квартиры за 23 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 36 "квадратов" расположено на севере Москвы в 15 минутах ходьбы от станции метро "Речной вокзал". В квартире есть вся мебель и бытовая техника. Установлена металлическая входная дверь, в подъезде работает консьерж.

На четвертой строчке - квартира за 24 тыс. рублей: это однушка на улице Адмирала Лазарева, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова". Общая площадь квартиры составляет 40 кв. м, габариты кухни - 9 кв. м, санузел раздельный, имеется большая лоджия. Вся бытовая техника и современная мебель в квартире есть. Подъезд с консьержем. В районе развитая инфраструктура. Квартира сдается для одного человека или семейной пары без детей и животных.

Замыкает топ-5 квартира за 25 тыс. рублей. Однушка площадью 33 кв. м сдается недалеко от парка Лосиный остров, в 15 минутах ходьбы от станций метро и МЦК "Бульвар Рокоссовского". Это уютная квартира с мебелью и бытовой техникой. Ограничение от наймодателя: проживающих должно быть не более двух человек, без детей и домашних питомцев.