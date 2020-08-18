Миллион москвичей должны переехать в новые квартиры по городской программе реновации, принятой в 2017 году. Рассчитана она, как известно, на 15 лет. Но большинству горожан очень хочется знать, сколько ждать новоселья именно им - 5, 10, 15 или еще дольше? Вот почему так все ждали именно конкретных сроков переселения из домов под снос по каждому адресу. И вот эти сроки названы. Что же стоит за ними?

Кто поедет первым

Елена Лаврова из Лефортово, как только узнала о том, что появилась такая информация, тут же вбила свой адрес на mos.ru - не терпелось узнать, что уготовано ее семье. Новость оказалась приятной: их дом в числе других 930 включен в первый этап переселения, запланированный на 2020-2024 годы. То есть ждать максимум четыре года. "Нормально, - делится женщина. - У нас дети - сын и дочка, а живем в "двушке" со смежными комнатами. Пока дошколята - ладно. А лет через пять хотелось бы, чтобы у каждого была отдельная комната". "Но вы же все равно взамен имеющейся квартиры получите снова "двушку?" - немного приземляю я замечтавшуюся Лену. Но у нее, оказывается, все продумано: "А мы докупим еще комнату. Сберегли материнский капитал, он растет, да и от города 10-процентную скидку при покупке получим, как положено участникам программы. Так что потянем".

Причины точнее узнать, когда готовиться к новоселью, у каждого свои. Одни планировали дорогостоящий ремонт, но притормозили его. Размышляют: делать его или приберечь деньги на обстановку в новой квартире? У других близится время вести ребенка в школу: тоже хотелось бы понимать, в какую именно. И вот ясность более-менее появилась. Почти 170 тысяч москвичей получат новые квартиры на первом этапе. На втором - с 2025 по 2028 год - планируется переселение порядка 330 тысяч горожан из более чем 1630 домов. В рамках третьего этапа - за 2029-2032 годы - переедут около 380 тысяч жителей из 1800 домов. Не названы сроки для 688 домов, но, как заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, их сообщат не позднее первого квартала 2021 года. По этим территориям пока идет доработка градостроительной документации.

Теперь горожан волнует другое: насколько реальны названные даты? Первая волна сноса "хрущоб" в Москве длилась почти 30 лет, а входило в нее всего 1776 домов, в то время как сейчас в реновацию включено 5144 дома! Предвидя вопрос, мэр города Сергей Собянин на днях в интервью каналу "Россия 1" заверил, что никакой коронавирус эту работу не затормозит и город намерен выполнить новую программу даже не за 15, а за 12 лет.

Подробностями, на чем строится уверенность, с "РГ" поделился руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. "С начала действия программы введено в эксплуатацию 60 домов, в которые переселились 18 тысяч москвичей, - рассказал он. - Еще 25 тысяч человек готовятся к переезду". До конца года строители обещают ввести для новоселов по реновации 700 тысяч квадратных метров нового жилья, а в будущем - уже миллион.

С начала действия программы реновации новые квартиры получили 18 тысяч москвичей

Знакомые все лица

"Хоть в старости поживу в хорошей квартире", - радуется Антонина Евгеньевна Корнеева. Месяц назад она переехала в новую "двушку" в 43-этажном доме на Мукомольном проезде под боком у "Москвы-Сити". Смотровой ордер, полученный через несколько дней после своего 80-летия, пенсионерка считает подарком правительства Москвы. "Квартира прекрасная, с видом на Москву-реку. Комнаты изолированные, с просторной кухней, большой ванной, прихожей... Я тут же собралась", - говорит она. С прежним жильем, где прожила 60 лет, рассталась без печали: "Теснота. Да и этаж четвертый. Пока молодая была, не замечала. С возрастом же каждая ступенька стала требовать усилий. А тут нажала кнопку - и через мгновение на своем 18-м этаже". Приятно было и то, что ремонта в квартире не требовалось: "Даже люстра висела".

Да и одинокой на новом месте Антонина Евгеньевна себя не чувствует. Власти свое обещание держат - переселение жителей идет строго в рамках района переселенцев. На лавочке у подъезда она встречает многих знакомых - в этот самый высокий в столице дом для новоселов переезжают жители и других домов с их улицы Подвойского, а также 18 домов микрорайона Камушки. Как сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы, из 1257 семей 1044, или 83%, уже заключили договоры мены, а 976 семей даже переехали. В новом доме их все устраивает.

Свою оценку реновации дал уже и московский рынок. Например, агентство ЦИАН подсчитало: площадь квартир в домах, построенных по программе, увеличивается минимум на 25%, а в трешке - даже до 43. Цены даже на "хрущобы", попавшие под реновацию, за три года выросли со 140 тысяч рублей в 2017-м, когда программа только анонсировалась, до 160 тысяч за "квадрат". Эксперты считают, что сейчас квартиры, вошедшие в первый этап, подорожают еще процентов на 20-30. Правда, продавать их никто не спешит: количество квартир, выставленных на продажу, за это же время сократилось вдвое - с 6% до 3%. И понять москвичей можно. Ведь в новых квартирах, например, в том же доме на Мукомольном проезде, "квадрат" стоит уже в среднем 288 тысяч рублей. И что еще интересно: в построенном по реновации доме жилье дороже процентов на 10, чем в точно таком же, но коммерческом, - сказывается отделка комфорт-класса, за которую покупатель готов доплатить. Но по наблюдениям риелторов, новоселы, которые даже хотели бы сменить свой шумный центр на более тихий и зеленый спальный район, с продажей тоже не спешат: уверены, что цены на их квартиры поднимутся еще выше.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Любовь Проценко

Другая философия

Чем еще привлекают москвичей районы, в которые пришла реновация? Дело в том, что в ходе ее не просто строятся новые дома взамен старых. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, это целая философия, направленная на организацию жизненного пространства, внедрение высоких стандартов благоустройства. Здесь больше нет места точечной застройке, так раздражавшей горожан. Кварталы, которые возводятся в ходе реализация программы, несут новый уровень комфорта и безопасности. Для того чтобы добиться их, архитекторы внимательно изучают, в чем именно нуждается каждый квартал, каждый микрорайон, в который идет обновление.

В результате проектами планировок предусмотрено строительство более 400 школ, детсадов, взрослых и детских поликлиник, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов и других социальных объектов.

Дворы с хаотичной парковкой превращаются в благоустроенные территории с зелеными зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах домов открываются магазины, кафе, салоны красоты, кружки для занятий детей и ветеранов. И это уже не просто картинка, а реальность, которую можно увидеть практически в каждом округе столицы.

Справка "РГ"

Есть вопросы? Позвоните

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации принял с начала года более 22 тысяч обращений граждан. Касаются они сроков переселения, порядка предоставления жилья, включения домов в программу и докупки дополнительных площадей. У вас тоже есть вопросы? Задать их можно по телефону "горячей линии": +7 (495) 646-87-09 (в будние дни с 9.00 до 20.00).