Названы улицы Москвы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

"Администратор московского парковочного пространства" назвал улицы, откуда чаще всего эвакуируют автомобили москвичей. Безусловное лидерство - у проспекта Мира и Варшавского шоссе, откуда с начала года было эвакуировано в общей сложности более 4 тысяч частных машин.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АМПП, среди улиц, где эвакуаторы работают чаще всего, значатся также Ленинский, Кутузовский и Ленинградский проспекты, улица Лобненская и Большой Спасоглинищевский переулок. С каждой из этих улиц за неправильную парковку на спецстоянки попали по тысяче и больше авто.