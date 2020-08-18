Неизвестный ограбил женщину почти на 2 млн рублей в Подмосковье

В подмосковной Лобне 32-летняя женщина стала жертвой грабителя. Неизвестный напал на нее около одного из зданий, когда она возвращалась домой, сообщает сайт kp.ru.

Он подошел к ней вплотную, брызнул в лицо из газового баллончика и отобрал сумку. Но наличных денег в ней оказалось немного. Тогда злоумышленник приставил к горлу шокированной женщины нож и, угрожая расправой, заставил снять деньги с карт в ближайшем банкомате. Жертва повиновалась и отдала грабителю 1 млн 950 тысяч рублей.

После этого преступник скрылся. Полиция проводит проверку о факту происшествия.