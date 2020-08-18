Пациентка больницы под Курском очнулась в морге

В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге. Живой ее обнаружил один из сотрудников учреждения, и после этого информация стала распространяться по соцсетям.

В региональном комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию, отметив, что пациентку перевели в областную клиническую больницу, а такие случаи назвали недопустимыми.

В Горшеченской ЦРБ начали проверку, по результатам которой, как пояснила первый зампредседателя комитета Ирина Забелина, будут приняты решения - в том числе, при необходимости, административные.

По ее словам, для проверки привлекаются компетентные специалисты. Они же, по словам Забелиной, будут направлены и в Суджанскую ЦРБ, где, по сообщениям, мужчину с ожогами лечили обливанием холодной водой. Этот пациент скончался.