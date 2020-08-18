Петр Бирюков: До конца года в Москве приведут в порядок 15 прудов

До конца этого года в столице России проведут реконструкцию 15 прудов, сообщил замэра Москвы Петр Бирюков. "На всех водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды - они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха горожан.

"Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте", - пояснил заммэра. Петр Бирюков сообщил, что капремонт прудов был возобновлен в июне после снятия ограничений, связанных с режимом повышенной готовности.

"В настоящее время работы ведутся на прудах Верхнем и Нижнем Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруде Федосьино в районе Ново-Переделкино и на Верхнем Коньково-Деревлевском пруду в ЮЗАО", - рассказал заместитель мэра.

В Северо-Восточном округе начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный, где уже благоустроили Большой Старомарковский пруд.

В ближайшее время планируется начать работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в районе Перово, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в районе Южное Бутово.