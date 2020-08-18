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18.08.2020 12:54

Вот так фрукт

Почему садоводы не заинтересованы в сотрудничестве с переработчиками
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 182(8236)
Клубника, малина, смородина, яблоки растут, наверное, почти в каждом саду, на любой даче. Есть и промышленные плантации. Однако отечественные переработчики по-прежнему ориентируются в основном на импортное сырье. Изменилась только география: поставки теперь идут не из Польши, а из Белоруссии, Китая, Сербии. Почему так происходит?
Российские садоводы готовы отдавать на переработку лишь малую часть урожая. Фото: Валерий Тимкив/ ТАСС Российские садоводы готовы отдавать на переработку лишь малую часть урожая. Фото: Валерий Тимкив/ ТАСС
Российские садоводы готовы отдавать на переработку лишь малую часть урожая. Фото: Валерий Тимкив/ ТАСС

По словам президента Ассоциации садоводов России (Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, доктора наук Игоря Муханина, сегодня внутренний рынок плодово-ягодных культур заполнен в значительной части отечественной продукцией. Так, начиная примерно с 2006 года полностью восстановлены посадки малины, уверяет главный садовод страны. Появились и новые ягодные культуры, выращиваемые в промышленном масштабе. Например, голубика перешла из разряда дикоросов в культивируемые растения. Сегодня ее успешно выращивают в Подмосковье, Воронежской, Тамбовской областях. Имеются и посадки модной жимолости.

Фото: iStock
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В этом году в Рязанской области собрали рекордный урожай клубники: по данным регионального минсельхоза, более трехсот тонн ягод, что в полтора раза больше прошлогоднего. К слову, в прошлом году Рязанская область вошла в десятку регионов - лидеров по сбору садовой земляники. В этом году, по информации Минсельхоза РФ, в целом по России этой ягодной культуры собрали больше прошлогоднего на 23,5 процента, в том числе за счет богатого урожая в Рязанской области. На Рязанщине под клубнику отдано 32 гектара, под смородину - 47, под малину - девять гектаров.

В соседней Тульской области в крупном садоводческом хозяйстве "Одоевские зори", как рассказал его руководитель Николай Турчин, в этом году также неплохой урожай земляники, хотя и ниже прошлогоднего, а смородины - средний, что связано с холодной весной. В целом по области, по словам главы регионального минсельхоза Алексея Степина, урожай ягод на уровне прошлого года - собрали около трехсот тонн без учета личных хозяйств. Сейчас начинается сбор яблок. Под сады в регионе занято более пяти тысяч гектаров.

Вроде бы ягоды есть, однако цены на них довольно высоки. Да и переработчики по-прежнему жалуются на недостаток отечественного сырья.

Перерабатывающих заводов сейчас много, а вот отечественного сырья для них меньше, чем в советские годы

- Предприятие работает круглый год, и сырье нам нужно всегда. Для этого надо, чтобы сельхозпредприятия выращивали продукцию в промышленных объемах и имели мощности для ее заморозки. Кроме того, нам ведь, помимо клубники с яблоками, нужны, например, киви. Поэтому сырье получаем из Китая, - поясняет Сергей Тиман, директор ТД "Богучарово-маркет", выпускающего варенье и джемы под маркой "Царская ягода".

По его словам, китайские аграрии поставляют калиброванную клубнику (диаметром 15-20 сантиметров) по цене 120 рублей за килограмм.

Фото: iStock
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- Как российские производители могут выйти на эту цену? - задается вопросом Сергей Тиман. Переработчик считает, что главная проблема наших садоводов в нехватке мощностей для круглогодичного хранения и высокой себестоимости отечественного сырья. Между тем объем производства только богучаровского перерабатывающего предприятия под Тулой - пять тонн в год. Причем лишь часть - это баночки варенья, которые появляются на магазинных полках. Основная продукция (более 65 процентов) весовая - для кондитеров, хлебозаводов, переработчиков молока и прочих сегментов пищепрома.

Игорь Муханин не согласен с тезисом о нехватке мощностей. По его словам, за последние годы все крупные хозяйства обзавелись хранилищами емкостью до 50 тысяч тонн, а практически каждый "средний" садовод имеет холодильники на три-пять тонн.

- Мощностей для хранения хватает, заморозка есть. У нас нет недостатка в этом, - подтверждает Николай Турчин. - Цены на клубнику, например, в прошлом урожайном году были 150-180 рублей за килограмм, последние партии вообще по 100 рублей продавали. Но, вы же понимаете, рабочей силы на селе все меньше, а зарплаты все выше. Это, конечно, сказывается на себестоимости. Много других факторов влияет на цену.

По его мнению, для обеспечения промышленности отечественным ягодно-яблочным сырьем необходимо увеличивать площади под посадку. К тому же здесь много ручного труда, следовательно, необходима механизация. Николай Турчин уточняет, что сейчас уже появились роботы, которые могут работать в садах. По его словам, уровень механизации в отрасли может достигнуть 80 процентов. Но это очень дорогое удовольствие.

- Вложения окупятся, но нужны деньги. Конечно, надо увеличивать площади, наращивать мощности. Нужны кредиты, нужна господдержка. Необходим комплексный подход к развитию всей отрасли, учитывающий интересы как садоводов, так и переработчиков, - считает Николай Турчин.

Фото: photoxpress
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Впрочем, по признанию аграриев, спрос на их продукцию большой: предприятия реализуют ее на рынках, да и интернет-торговлю активно осваивают.

- Отработали реализацию через интернет-магазины. Ну и к нам можно приехать и купить, - говорит руководитель "Одоевских зорь".

- Клубнику всю скупают в свежем виде, - солидарен с ним глава хозяйства "РоялАгроТула" Сергей Матюта.

Похоже, что садоводы не слишком-то и заинтересованы в сотрудничестве с крупными переработчиками. А многие и собственную переработку налаживают - небольшой мощности, чтобы зимой работников занять.

- Садоводы не ориентированы на переработку. У нас в последние годы развивается только производство элитной продукции. А хорошую ягоду или яблоки кто же в переработку отдаст? - отмечает некоторое лукавство аграриев Игорь Муханин.

Главный садовод страны подчеркивает, что перерабатывающих заводов сейчас много, а вот сырья для них меньше, чем в советские годы. По его словам, в то время в старых экстенсивных садах производилось 20-30 процентов качественной продукции, а большая часть шла на сырье для переработки. Современное интенсивное садоводство - это 95 процентов плодов высшего сорта. Так что перерабатывающей промышленности садоводы готовы отдать совсем небольшую часть своего урожая. Как следствие - приходится закупать импортное сырье.

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- Старые сады, в которых себестоимость яблок - примерно 20 рублей за килограмм, раскорчевали. А себестоимость продукции в новых интенсивных садах - от 40 до 80 рублей. Переработчик за эту цену брать не будет. Но и не отдаст ему никто - ее всю реализуют в свежем виде. Хранилища есть. Благодаря господдержке, субсидиям их стало заметно больше. Сегодня многие перерабатывающие предприятия скупают хозяйства в округе, чтобы самим выращивать для себя сырье, - поясняет Игорь Муханин.

Однако и говорить о том, что аграрии полностью закрывают потребности россиян в свежих ягодах и плодах, еще рано. По словам президента Ассоциации садоводов РФ, сегодня в стране производят порядка 1,2 миллиона тонн этой продукции, а надо - не меньше двух миллионов. Впрочем, отрасль развивается весьма интенсивно.

- Еще пять лет - и по тем же яблокам потребности полностью закроем, - уверен садовод. - А будет избыток - упадет цена.

Тем временем

В этом году появилась и еще одна проблема, спровоцированная пандемией коронавируса. Как пояснил президент Ассоциации садоводов РФ, собрать надо будет около миллиона тонн яблок, а вот делать этого некому.

"Сельского населения мало, горожане на сбор урожая не поедут. Сезонным работникам из Молдовы и Узбекистана, которые традиционно этим занимались, въезд в страну закрыт из-за пандемии. Кто будет собирать урожай?" - задается вопросом Игорь Муханин.

По его словам, остается одна надежда, что ситуация изменится и гастарбайтеры в российские сады все же приедут.

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