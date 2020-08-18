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18.08.2020 10:04
Рубрика: Происшествия

Под Рязанью в ДТП погибли три человека

Текст: Елена Шулепова

В Рязанской области дорожная авария унесла жизни трех человек, в том числе двухлетнего мальчика. На месте аварии работают сотрудники полиции, сообщает сайт ведомства.

Под Пензой в ДТП погибли два дорожных рабочих

Авария произошла в 06.25 на 257 километре трассы М-6 "Каспий". Столкнулись Mazda CX-5 и КамАЗ. За рулем иномарки был 32-летний житель Волгограда. Mazda CX-5 ехала со стороны Тамбова в сторону Москвы. Столкновение было лобовым.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажиры - 28-летняя женщина и 2-летний ребенок - погибли на месте.

Полицией начата проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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