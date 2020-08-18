Потерпевшие заявили к Михаилу Ефремову два иска

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили во вторник в Пресненском суде символичный иск на 1 рубль, а четвертый - на 6,5 млн рублей.

Иск на 6,5 миллиона заявил старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий - сын Захарова от первого брака. Интересы трех других потерпевших - младшего сына, вдовы Захарова и его брата представляет Александр Добровинский. В перерыве заседания он сообщил журналистам, что подготовил сразу два варианта гражданского иска к Ефремову.

По словам адвоката, выбор одного из них зависит от позиции в суде самого Ефремова. В итоге Добровинскому удалось удивить всех - он заявил символический иск на 1 рубль.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - зачитал текст иска в суде Александр Добровинский.

Перед этим гособвинение закончило представлять доказательства по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Всего было допрошено 15 свидетелей, сотрудников ГИБДД, медиков и экспертов. Так, например, 18 августа в суде судмедэксперт Светлана Ромадановская, которая делала заключение о смерти Захарова, сообщила, что его смерть наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Она пояснила, что жировая эмболия крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани, вызывая прямую угрозу жизни.

Эксперт ответила и на вопрос о том, могли ли действия очевидцев, которые перевернули машину и пытались вытащить пострадавшего, повлиять на его состояние. "Хуже ему точно сделать не могли", - сказала эксперт. И пояснила, что у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать.

По ее мнению, очевидцы, наоборот, помогли, потому что пострадавший принял более естественное положение.

При этом, по данным эксперта, Захаров в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч и был пристегнут ремнем безопасности. Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса, оставшаяся на теле от ремня.

18 августа прошел и допрос потерпевших. Младший сын Захарова - Валерий - заявил в суде, что если Ефремова признают виновным, то он хотел бы для него максимально возможного наказания. Кроме того, по его словам, Ефремов не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию.

При этом вдова Захарова, Маргарита, заявила в суде, что считает Ефремова убийцей.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", - сказала она, чем вызвала негодование адвоката Пашаева. По замечанию защитника, только суд может решать, кто убийца, а кто - нет.