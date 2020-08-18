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18.08.2020 19:36
Рубрика: Происшествия

Ответ рублем

Потерпевшие заявили к Михаилу Ефремову два иска
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили во вторник в Пресненском суде символичный иск на 1 рубль, а четвертый - на 6,5 млн рублей.
Михаил Ефремов получил в суде от потерпевших символический гражданский иск на 1 рубль. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Михаил Ефремов получил в суде от потерпевших символический гражданский иск на 1 рубль. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Михаил Ефремов получил в суде от потерпевших символический гражданский иск на 1 рубль. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Иск на 6,5 миллиона заявил старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий - сын Захарова от первого брака. Интересы трех других потерпевших - младшего сына, вдовы Захарова и его брата представляет Александр Добровинский. В перерыве заседания он сообщил журналистам, что подготовил сразу два варианта гражданского иска к Ефремову.

Фото: Сергей Захаров/ odnoklassniki.ru
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По словам адвоката, выбор одного из них зависит от позиции в суде самого Ефремова. В итоге Добровинскому удалось удивить всех - он заявил символический иск на 1 рубль.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - зачитал текст иска в суде Александр Добровинский.

Перед этим гособвинение закончило представлять доказательства по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Всего было допрошено 15 свидетелей, сотрудников ГИБДД, медиков и экспертов. Так, например, 18 августа в суде судмедэксперт Светлана Ромадановская, которая делала заключение о смерти Захарова, сообщила, что его смерть наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Она пояснила, что жировая эмболия крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани, вызывая прямую угрозу жизни.

Эксперт ответила и на вопрос о том, могли ли действия очевидцев, которые перевернули машину и пытались вытащить пострадавшего, повлиять на его состояние. "Хуже ему точно сделать не могли", - сказала эксперт. И пояснила, что у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать.

По ее мнению, очевидцы, наоборот, помогли, потому что пострадавший принял более естественное положение.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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При этом, по данным эксперта, Захаров в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч и был пристегнут ремнем безопасности. Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса, оставшаяся на теле от ремня.

18 августа прошел и допрос потерпевших. Младший сын Захарова - Валерий - заявил в суде, что если Ефремова признают виновным, то он хотел бы для него максимально возможного наказания. Кроме того, по его словам, Ефремов не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию.

При этом вдова Захарова, Маргарита, заявила в суде, что считает Ефремова убийцей.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", - сказала она, чем вызвала негодование адвоката Пашаева. По замечанию защитника, только суд может решать, кто убийца, а кто - нет.

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