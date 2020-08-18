Служащие трех министерств Рязанской области стали третьими участниками национального проекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости", реализуемого Федеральным центром компетенций. Вслед за коллегами из Самары и Челябинска они разобрались с теми проблемами, которые ежедневно возникают в жизни госслужащего.

Исследование ФЦК показало, что зачастую особой разницы между процессами, происходящими в крупных компаниях или ведомствах, нет. Людям необходимо получать те же согласования руководства, оформлять документы, визировать их, ждать подписи начальника. Искать оптимальные способы взаимодействия в организации с жесткой иерархией решили на примере процесса закупок.

Зачастую особой разницы между процессами в крупной компании или ведомстве нет

Учиться работать эффективно служащие рязанских министерств труда и соцзащиты, промышленного и экономического развития, а также образования пришли на развернутую в региональном центре компетенций "Фабрику процессов" - своеобразный макет их привычных рабочих кабинетов и коридоров.

Процесс обучения занял один рабочий день. Идеи для повышения эффективности работы предложили сами участники. Например, если согласовывать документ одновременно во всех необходимых инстанциях, разослав его копии, то визу можно получить намного быстрее, чем если проходить кабинеты по очереди. Еще одна идея - заранее продумать расположение служб и отделов в здании, чтобы "смежники" сидели рядом и им проще было передавать друг другу документы.

"Тотальная потеря времени и качества исполнения поручений возникает из-за того, что сотрудники зачастую не понимают физического смысла участия того или иного подразделения в процессе подготовки документов, - объясняют в ФЦК. - А это, в свою очередь, происходит из-за отсутствия четких требований к документам и лишних согласований, из-за которых добавляется беготни и излишних хлопот".

При разработке программ обучения, которые подходят и для государственных, и для муниципальных служащих, в ФЦК исходили из того, что результат работы - принятое решение, согласованный документ, договор, письмо, услуга гражданам или вовремя выпущенный локально-нормативный акт.

"Все это в конечном счете приводит к повышению удовлетворенности сотрудников своей работой, а получателей услуг, то есть простых граждан, - к скорости и точности решения их вопросов, - добавили в ФЦК. - Основные рекомендации такие: всегда искать источники потерь сил и времени, картировать процессы, то есть представлять их графически, чтобы каждое необходимое для завершения процесса действие любого участника было очевидно и понятно, а все лишние можно было исключить, - находить и решать возникающие проблемы, все проекты улучшения рабочих процессов решать в комплексе. В офисных процессах выстраивание процессов, параллельное согласование, стандартизация требований к документам, сокращение времени ожидания - одни из ключевых источников повышения эффективности".

По результатам пилотных проектов, завершившихся в августе, осенью подобные мероприятия стартуют в первых 24 регионах страны. К 2024 году "Фабрики процессов" будут созданы везде, где реализуется курируемый ФЦК нацпроект. Ожидается, что обучение в его рамках смогут пройти 20 тысяч работников предприятий, как офисных, так и производственных.