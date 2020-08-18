Самолет Минобороны РФ доставил на родину российских детей из Сирии

Самолет Министерства обороны России, прибывший из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Он доставил на родину 26 российских детей.

Все они при содействии уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой были вывезены из приютов Дамаска, пишет РИА Новости. Детей во время полета сопровождали врачи, а на всех этапах эвакуации соблюдались рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Теперь детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации. После карантина они будут переданы родственникам.

Отметим, что это был первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Минобороны России. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии.