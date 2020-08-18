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18.08.2020 21:34
Рубрика: Власть

Сергей Собянин поздравил жителей Татарстана со 100-летием образования Татарской АССР

Текст: Любовь Проценко
В столице закончились традиционные Дни культуры республики Татарстан. В этом году они были посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы.

Каждый день в столице гости показывали что-то очень интересное, дающее возможность москвичам глубже узнать культуру их республики. Постановки Татарского государственного академического театра имени Г.Камала и спектакли в Татарском культурном центре в формате онлайн. Татарские поэты читали свои стихи, а участницы московского регионального тура Международного конкурса "Татар-кызы-2020" демонстрировали свои таланты и красоту.

"Но самым насыщенным оказался заключительный день, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - По инициативе Татарстана и при участии президента республики Рустама Минниханова на Химкинском кладбище состоялось открытие памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури. Глава семьи в годы Великой Отечественной войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, минфине и даже в спецслужбах, получая от них ценную информацию".

Затем в Александровском саду гости возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову. В Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу открыли выставку полотен абстракционистов "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского".

А завершился вечер концертом мастеров искусств Татарстана, который прошел тоже по традиции в Доме музыки. Вместе с членами татарской делегации и москвичами послушать его пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, вице- премьер правительства России Марат Хуснуллин и другие. Поздравляя жителей Татарстана со 100-летним юбилеем республики, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Когда меня спрашивают, что связывает Татарстан и Москву, - это же дальние регионы, которые находятся далеко друг от друга, - говорят: "История". Когда открываешь учебники истории, то там на первом месте, как Иван Грозный брал Казань. Но мы-то знаем, что не это нас связывает", - отметил Собянин.

Он напомнил, что регионы связывают сотни лет постоянных связей и дружбы между народами, сотрудничество между Москвой и Татарстаном в научной, культурной и экономической сферах. "Это очень важно, особенно в наш непростой период времени. И я уверен, что и Татарстан, и Москва выйдут из этой сложной ситуации и будут еще краше и более динамично продвигаться вперед", - заключил мэр.

Глава города также вручил благодарственные письма гендиректору компании "Специализированное управление подземных работ" Азату Валиеву, народному артисту РСФСР Ренату Ибрагимову. Благодарность мэра так же получила первый замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Вауллина.

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