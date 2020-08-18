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18.08.2020 20:32
Рубрика: Спорт

"Спартак" меняется

Новый гендир "красно-белых" Шамиль Газизов надеется завоевать титул
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 184(8238)
В московском "Спартаке" с этого сезона новый генеральный директор - Шамиль Газизов, небезуспешно работавший в "Уфе".

Газизов официально пришел в "Уфу" на третий год ее существования - в 2012 году. За три дня до его назначения гендиректором клуб повысили в классе: брянское "Динамо" отказалось участвовать в первом дивизионе (ФНЛ), а в лигу со второй строчки вышли уфимцы. Спустя два сезона команда пробилась в Премьер-лигу и не выглядит здесь аутсайдером. Более того, клуб уже успел сыграть в еврокубках.

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Одно из главных умений Газизова, которое, надо полагать, и привлекло руководство "Спартака", - эффективная продажа и покупка игроков без ущерба спортивному результату. Это как раз то, что сейчас нужно "красно-белым" после прошлогодней трансферной кампании. Вдуматься только: в летнее межсезонье в 2019 году с приходом Томаса Цорна московский клуб потратил на новичков около 40 миллионов евро. Для сравнения - "Уфа" тогда усилила состав на восемь миллионов. Каков результат, все видят: подопечные Вадима Евсеева до последнего претендовали на попадание в еврокубки по итогам прошлого сезона, а спартаковцы вылетели из Лиги Европы и досрочно лишились всяческих шансов на топ-3.

Перед стартом сезона Газизов встретился с небольшой группой журналистов из ведущих изданий и ответил на все интересующие вопросы. Ниже приводим самые интересные моменты из этой беседы.

О целях на сезон

Я только недавно пришел в "Спартак". Смотрю на все, пытаюсь вникнуть в процессы. Работа интересная. Есть процессы, которые мне нравятся. Можно сказать, что там выстроена шикарная работа. Но есть и те, где решения надо принимать быстрее. Что касается команды и ее игры, то мы с Доменико (Тедеско) вместе. По всем моментам у нас полное взаимопонимание. Уверен, в этом году "Спартак" будет бороться за титулы. У нас одна задача. Другой я не вижу. Есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду. Вижу, что главный тренер и его штаб работают правильно. Нам надо добавить чуть красок, и мы будем готовы брать эту вершину. "Спартаку" должна помочь его история, болельщики. Если все мы будем верить в эту идею, то добьемся результата. Так же думает и Доменико.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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О новичках и возможном усилении

Нет ни одной команды и тренера, которые не хотели бы усиления. Мы работаем по всем направлениям, сконцентрированы на определенных позициях. Но я бы не хотел конкретизировать. Как только назову позицию, на которую мы ищем игрока, цены сразу возрастут в геометрической прогрессии. И потом будет тяжело в переговорах. Когда "Спартак" запрашивает условия по футболисту, которые мы хотим, рынок уходит на второй план. А я приверженец рынка. Мы не будем покупать за любые суммы. Только согласно рынку и нашим возможностям.

О том, что будет, если "Спартак" не выиграет титул

Если мы будем верить в это, то добьемся результата. Тут сослагательного наклонения нет. Не хотелось бы затрагивать данную тему. Мы вступили в новый сезон, и наша цель известна. Я и все, кто работает в клубе, являемся обслуживающим персоналом. Мы обязаны хорошо и честно выполнять свою работу, насколько хватает интеллекта и внутреннего характера. А если кто-то хочет внести сомнения в мою уверенность - не получится.

О разговорах об увольнении Доменико Тедеско

Опять же, мы с ним заодно. Клуб не рассматривает замену тренера. К сожалению, есть силы, которые, по всей видимости, намеренно отвлекают внимание футбольной общественности от действительно важной проблемы, с которой порой сталкивается не только "Спартак", но и весь российский футбол, - низкое качество судейства. Кстати, мы меньше говорим об арбитрах, несмотря на ошибки в матчах с участием "Спартака". Не говорю, что мы к этому уже пришли, но пытаемся больше концентрироваться на игровых действиях и говорить только непосредственно о футболе.

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