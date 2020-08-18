Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год

Москвичи, у которых в этом году не получилось отправить своих детей в летние лагеря по путевкам "Мосгортура", могут перенести отдых на 2021 год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом на 30 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году, уточняют в мэрии, было выдано более 40 тысяч льготных путевок и сертификатов для отдыха в оздоровительных лагерях. Однако в апреле организация детского отдыха приостановилась из-за коронавируса. Ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, отменили только в июле. После этого оздоровительная кампания частично возобновилась. До конца нынешнего года смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми. Большинство из них отдыхают в эти дни.

Семьям же, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне-июле текущего года, власти предлагают один из трех вариантов. Первый - отдохнуть в сентябре - октябре этого года, второй - перенести поездку на 2021 год с возможностью выбора времени и места отдыха. Есть еще третий вариант - поменять путевку на сертификат для самостоятельной организации детского отдыха.

Отдых в детских оздоровительных лагерях (без сопровождения взрослых) в 2020 году возобновлен не будет. Взамен родителям предложено два варианта: перенести отдых на 2021 год или заменить путевку сертификатом. Срок действия сертификатов продлен до 31 октября будущего года.