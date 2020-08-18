Собянин осмотрел ход строительства нового лечебного корпуса в "Сколково"

Новости

Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
В Тюмени нашли коронавирус у кошки 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 18:56
Рубрика: Власть

Собянин осмотрел ход строительства нового лечебного корпуса в "Сколково"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Московский международный медицинский кластер "Сколково" продолжает развиваться. Сегодня мэр Москвы осмотрел там строительство нового терапевтического корпуса старейшей израильской клиники Hadassah.

По сути, это будет многофункциональная клиника с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Откроется она в 2021 году, но помощь москвичам израильские врачи оказывают уже сейчас.

Именно Hadassah - первый российский филиал старейшего израильского университета Hadassah - стала и первой из зарубежных клиник, ради привлечения которых в Россию и был создан в 2015 году этот медицинский центр. Отличие его от всех наших медцентров состоит в том, что иностранные врачи, не имеющие российских лицензий, здесь вправе работать по своим стандартам и технологиям. А жители столицы, как и все россияне, благодаря этому могут в случае необходимости теперь не ехать за помощью к мировым светилам за границу, а лечиться в своей стране.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям

Начала Hadassah с создания диагностического центра, который открылся в 2018 году. Как убедился мэр, удивить этот центр может уже многим. Например, тут консультируют роботы, а врачи лечат даже на расстоянии. Замглавного врача по лечебной работе Родион Сигал показал Собянину оборудование, которым они пользуются: "Вот прибор c насадками, который может быть у пациента дома. С его помощью мы можем посмотреть горло, послушать сердце, легкие".

Но диагностический центр - по-нашему это, скорее, поликлиника, а строящийся терапевтический корпус - уже стационар. Правда, в соответствии с современными тенденциями никто укладывать туда больного на месяцы не собирается. Акцент и здесь будет делаться на амбулаторное лечение. А потому круглосуточных коек в нем предусмотрено только 64. Еще 40 - под дневной стационар, где, получив лечение, на ночь пациент отправляется домой. Оборудованные в корпусе "умные палаты" больше похожи на номера хорошего отеля. Спокойный дизайн стен. С помощью пульта их обитатели сами выберут комфортную температуру, уровень освещения, меню на обед, вызовут медсестру.

Даже лежачий больной там не будет чувствовать себя беспомощным без посторонней помощи, так как оборудованы палаты койками с регулируемой высотой и конфигурацией, скрытой консолью с шиной жизнеобеспечения, поручнями, тревожными кнопками, а также душевыми каталками и удобными санузлами.

Но и здесь, конечно, главное, новейшее медицинское оборудование. В частности, аппараты высокоточного планирования лучевой терапии, система для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиограф для гибридных операций. Плюс собственная генетическая лаборатория, которая позволит оперативно подбирать индивидуальные схемы лечения для каждого пациента.

Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках

Но Hadassah - не единственная клиника, выразившая интерес к работе в "Сколково". За последние два года столичные власти подписали еще пять соглашений с зарубежными инвесторами. Всерьез и надолго планируют прийти работать в Москву, например, французы со своей клиникой "Орпеа" - ведущей в мире в сфере реабилитации. Помимо центра в "Сколково", они намерены создать геронтологический центр нового поколения в Ново-Переделкино. Проектируется также университетский госпиталь Страсбурга. Первых пациентов эти две клиники обещают принять в "Сколково" уже в 2022 году.

А врачей всего Международного медкластера Собянин поблагодарил еще и за участие в борьбе с пандемией коронавируса. Они провели, по его словам, десятки вебинаров, создав там, по сути, международный центр по обмену опытом между российскими врачами и лучшими зарубежными специалистами. Кроме того, все желающие могли пройти тестирование на коронавирус в израильской клинике, где сделано 13 тысяч тестов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
В июле у россиян стало резко больше "свободных денег"
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг