Собянин осмотрел ход строительства нового лечебного корпуса в "Сколково"

Московский международный медицинский кластер "Сколково" продолжает развиваться. Сегодня мэр Москвы осмотрел там строительство нового терапевтического корпуса старейшей израильской клиники Hadassah.

По сути, это будет многофункциональная клиника с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Откроется она в 2021 году, но помощь москвичам израильские врачи оказывают уже сейчас.

Именно Hadassah - первый российский филиал старейшего израильского университета Hadassah - стала и первой из зарубежных клиник, ради привлечения которых в Россию и был создан в 2015 году этот медицинский центр. Отличие его от всех наших медцентров состоит в том, что иностранные врачи, не имеющие российских лицензий, здесь вправе работать по своим стандартам и технологиям. А жители столицы, как и все россияне, благодаря этому могут в случае необходимости теперь не ехать за помощью к мировым светилам за границу, а лечиться в своей стране.

Начала Hadassah с создания диагностического центра, который открылся в 2018 году. Как убедился мэр, удивить этот центр может уже многим. Например, тут консультируют роботы, а врачи лечат даже на расстоянии. Замглавного врача по лечебной работе Родион Сигал показал Собянину оборудование, которым они пользуются: "Вот прибор c насадками, который может быть у пациента дома. С его помощью мы можем посмотреть горло, послушать сердце, легкие".

Но диагностический центр - по-нашему это, скорее, поликлиника, а строящийся терапевтический корпус - уже стационар. Правда, в соответствии с современными тенденциями никто укладывать туда больного на месяцы не собирается. Акцент и здесь будет делаться на амбулаторное лечение. А потому круглосуточных коек в нем предусмотрено только 64. Еще 40 - под дневной стационар, где, получив лечение, на ночь пациент отправляется домой. Оборудованные в корпусе "умные палаты" больше похожи на номера хорошего отеля. Спокойный дизайн стен. С помощью пульта их обитатели сами выберут комфортную температуру, уровень освещения, меню на обед, вызовут медсестру.

Даже лежачий больной там не будет чувствовать себя беспомощным без посторонней помощи, так как оборудованы палаты койками с регулируемой высотой и конфигурацией, скрытой консолью с шиной жизнеобеспечения, поручнями, тревожными кнопками, а также душевыми каталками и удобными санузлами.

Но и здесь, конечно, главное, новейшее медицинское оборудование. В частности, аппараты высокоточного планирования лучевой терапии, система для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиограф для гибридных операций. Плюс собственная генетическая лаборатория, которая позволит оперативно подбирать индивидуальные схемы лечения для каждого пациента.

Но Hadassah - не единственная клиника, выразившая интерес к работе в "Сколково". За последние два года столичные власти подписали еще пять соглашений с зарубежными инвесторами. Всерьез и надолго планируют прийти работать в Москву, например, французы со своей клиникой "Орпеа" - ведущей в мире в сфере реабилитации. Помимо центра в "Сколково", они намерены создать геронтологический центр нового поколения в Ново-Переделкино. Проектируется также университетский госпиталь Страсбурга. Первых пациентов эти две клиники обещают принять в "Сколково" уже в 2022 году.

А врачей всего Международного медкластера Собянин поблагодарил еще и за участие в борьбе с пандемией коронавируса. Они провели, по его словам, десятки вебинаров, создав там, по сути, международный центр по обмену опытом между российскими врачами и лучшими зарубежными специалистами. Кроме того, все желающие могли пройти тестирование на коронавирус в израильской клинике, где сделано 13 тысяч тестов.