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18.08.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Текст: Иван Егоров

Старший сын, погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий официально заявил в Пресненском суде иск на 6,5 миллиона рублей к Михаилу Ефремову. Виталий - это сын Захарова от первого брака.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Интересы трех других потерпевших - младшего сына, вдовы Захарова и его брата представляет Александр Добровинский. В перерыве заседания он сообщил журналистам, что подготовил сразу два варианта гражданского иска к Ефремову. По словам адвоката, выбор одного из них зависит от позиции в суде самого Ефремова. В итоге Добровинскому удалось удивить всех - он заявил символический иск на 1 рубль.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - зачитал текст иска в суде Александр Добровинский.

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