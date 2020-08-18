Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Старший сын, погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий официально заявил в Пресненском суде иск на 6,5 миллиона рублей к Михаилу Ефремову. Виталий - это сын Захарова от первого брака.

Интересы трех других потерпевших - младшего сына, вдовы Захарова и его брата представляет Александр Добровинский. В перерыве заседания он сообщил журналистам, что подготовил сразу два варианта гражданского иска к Ефремову. По словам адвоката, выбор одного из них зависит от позиции в суде самого Ефремова. В итоге Добровинскому удалось удивить всех - он заявил символический иск на 1 рубль.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - зачитал текст иска в суде Александр Добровинский.