Участок Курская-Каланчевская реконструируют досрочно

Реконструкция участка второго Московского центрального диаметра - от станции Каланчевская до Курского вокзала - ориентировочно завершится в начале 2023 года, или на полтора года раньше, чем планировалось. Такие сроки назвал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Реконструкция в районе площади трех вокзалов, которая позволит сократить интервалы движения поездов на МЦД-2 и запустить МЦД-4, идет с начала этого года. Между Каланчевской и Курским вокзалом, уточнил Акимов, реконструируют два существующих пути и построят два новых. В общей сложности уложат более 16 км железнодорожного полотна. Станцию Каланчевская фактически построят заново. Вместо старых платформ возведут новые с навесами на всю длину: одна будет принимать поезда МЦД-2, а вторая - МЦД-4. "Под ними разместится пассажирский терминал с кассами, лифтами и эскалаторами", - рассказал Андрей Акимов.

По его словам, пассажиры смогут пересаживаться с одного диаметра на другой или на станцию метро "Комсомольская", а также сразу выходить к трем вокзалам - Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому.

Реконструкция, по словам строителей, осложняется тем, что работы идут в исторической части города, где сконцентрированы общественные зоны и жилье, переплетается огромное количество инженерных коммуникаций. Трудностей добавляет интенсивное движение поездов. Его останавливают лишь раз в день - с 13.00 до 15.00. Сейчас готовность участка оценивается на 30%. Уже собрана арка одного из трех путепроводов. "Мы уже сократили сроки примерно на полтора года, - объяснил Акимов. - Сначала пуск планировался в 2025 году, однако теперь стоит ориентироваться на начало 2023 года".

Напомню, первые два маршрута Московских центральных диаметров - Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск - были запущены в ноябре 2019-го. С тех пор ими воспользовались 88 млн человек. Со станций МЦД можно пересесть на метро и МЦК. Бесплатной пересадкой пользуются почти 75 процентов пассажиров, оплачивающих проезд картой "Тройка". Благодаря строительству диаметров в городе появились новые мини-вокзалы. Самыми популярными пересадочными станциями МЦД стали Царицыно, Тушинская и Беговая.