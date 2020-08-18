По мнению уполномоченных по защите прав предпринимателей из российских регионов, которые собирались в Ярославле на свое ежегодное совещание, пандемия коронавируса, как это ни парадоксально звучит, оказалась для бизнеса не только периодом вызовов, но и временем возможностей. Как COVID-ограничения повлияли на бизнес-климат в регионах, где можно было "постелить соломку" и какие выводы уже можно сделать из пережитого, чтобы бизнес чувствовал себя более уверенно в случае коронавирусного дубля, - защитники предпринимателей обсудили эти и многие другие вопросы.

"Корона" как драйвер

- Вся эта ситуация, связанная с COVID-19, показала и наши возможности, и наши проблемы. С другой стороны, она ускорила многие из тех процессов, которые протекали довольно долго. Достаточно сказать, что за время пандемии нам удалось провести в жизнь целый ряд важных решений, которые до этого не продвигались годами. Начиная со снижения социальных платежей, то есть нагрузки на фонд оплаты труда, которая теперь снижена на 15 процентов для малых компаний, и заканчивая целым рядом других мер поддержки, - говорит участник ярославской встречи бизнес-омбудсменов, первый вице-президент "ОПОРЫ России" Владислав Корочкин.

По его словам, некоторым бизнесменам, которые живут "не по вчерашнему дню", а смотрят в будущее, пандемия в чем-то даже помогла. Например, они перестроили бизнес-процессы, переведя их в цифровую форму и повысив производительность труда. Кто-то начал активно применять новые варианты обслуживания клиентов, от которых отказываться не собирается. В частности, выносную торговлю готовыми блюдами в общепите, оказание услуг онлайн и так далее.

- Эта ситуация создала новые драйверы, институты и возможности именно для качественного изменения делового климата, а также новые каналы коммуникации с властью, потому что сейчас предприниматели Москвы, а мы общаемся с тридцатью отраслевыми бизнес-объединениями, говорят, что никогда не было такой качественной коммуникации с властью, как в период пандемии. Просто жизнь нас заставила. Хотя бы в этом мы видим плюс, - находит позитив в произошедшем и уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева.

Она рассказала, что еще одна характерная особенность периода - стремление бизнеса к объединению. Например, в Москве буквально за два дня объединился целый сектор экономики - бьюти-индустрия, которая никогда не объединялась. А это 12 тысяч 500 МСП.

- Именно благодаря объединению, активным женщинам мы добились открытия предприятий бьюти-индустрии. Роль бизнес-сообщества сейчас растет в связке с бизнес-омбудсменами, - считает Татьяна Минеева.

Градус оптимизма бизнесменов зависит и от выделенных на их поддержку денег из местных бюджетов

И все-таки настроение бизнес-сообщества в целом от оптимистичного далеко. Зависит градус этого оптимизма, к слову, и от выделенных на меры поддержки средств из местных бюджетов. Например, в Башкирии за несколько месяцев пандемии, по словам ярославского бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, в эти меры было вложено 30 миллиардов рублей, в Ярославской области - чуть больше миллиарда. Уполномоченный согласен, что "очень многие моменты назрели давно, но реализовываться начали только в условиях кризиса". Вот только не все бизнесы до этого долгожданного момента дожили.

- Еще в прошлом году и бизнес-омбудсмены, и общественные организации предпринимателей неоднократно говорили о важности решения вопросов тарифной политики, кадастровых отношений, льготном кредитовании, снижении административного давления на бизнес, необходимости преобразования налоговых режимов. И то, что государство обеспокоилось самочувствием малого бизнеса лишь тогда, когда некоторые предприниматели уже преодолели точку невозврата, а экономика страны стремительно пошла ко дну, очень печально. Все нужно делать вовремя, - подчеркивает Бакиров. - Безусловно, те меры, которые были предложены бизнесу государством - льготное кредитование, отсрочки по налогам и сборам, прямые безвозмездные субсидии, - это благо, и многие предприниматели ими воспользовались. Но сколько тех, кто по тем или иным причинам не смог это сделать?

По-другому посмотреть на налоги

Бизнес-омбудсмены признаются, что с введением COVID-ограничений их работа отчасти стала напоминать труд психотерапевтов. По словам уполномоченного по Архангельской области Ольги Гореловой, кроме того, что количество обращений к ним выросло в несколько раз, люди просто спрашивали, что делать... Поначалу им приходилось объяснять, почему нельзя вести деятельность, почему тот или иной ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не в перечне наиболее пострадавших, потом консультировать, как быстро получить субсидию, учесть все требования, дальше пошли запросы, как прекратить предпринимательскую деятельность, затем - почему федеральные меры поддержки закончились, если до сих пор запрещено работать...

- Ценность института бизнес-омбудсменов в кратчайшие сроки возросла в разы, - говорит Горелова. - Мы стали тем первым "фильтром" для всех сложностей, с которыми предприниматели столкнулись, и главным ретранслятором мер поддержки, необходимых предпринимателям на местах. Работающих мер поддержки, а не тех, которые иногда верстаются в кабинетах и не всегда положительно отражаются на экономической жизни бизнесмена.

Например, по мнению эксперта, в условиях пандемии "серьезно оголились налоговые реалии ведения предпринимательской деятельности", и вопрос: "Как платить налоги при отсутствии средств?" - вырвался в бизнес-среде в безусловные лидеры. То есть проблемы с исчислением налогов не просто серьезно отразились на жизни МСП, но и "продолжают это делать", из-за чего встает вопрос: "Что же такое налоги - это все-таки нагрузка или они сейчас должны быть "поддерживающей средой для предпринимателей?"

Актуален вопрос: как платить налоги при отсутствии средств?"

- Сегодняшняя экономическая ситуация показывает, что нужно вообще по-другому посмотреть на налоговую политику как в стране, так и в регионах, - полагает архангельский омбудсмен. - Логика следующая: мы должны работать над увеличением числа налогоплательщиков и их налогооблагаемой базы при понижении налоговых ставок, чтобы была вот эта выровненная обеспеченность бюджетов всех уровней. Это очень непростая экономическая модель. Коллеги в федеральном и региональных правительствах должны над этой моделью работать. Наша задача - транслировать такой подход на региональном уровне.

Выборочный запрет

В отличие от налогового законодательства региональные ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса, особого "мозгового штурма" не требовали. Однако все равно подчас получалось по формуле "что позволено Юпитеру - не позволено быку". В чем бизнес-омбудсмены усмотрели явное нарушение конкуренции. Например, в Тверской области, по словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Антона Стамплевского, как и везде, нельзя было оказывать гостиничные услуги.

- Но если вы один из отелей, попавших в список системообразующих, то можно. Нарушение конкуренции? Ну конечно, - уверен эксперт.

Та же ситуация сложилась с медицинскими организациями, когда в частных клиниках было запрещено оказание платных услуг, хотя они, полагает уполномоченный, могли бы с успехом помогать в борьбе с коронавирусом государственной медицине, на которую свалилась вся нагрузка. При этом в некоторых муниципальных образованиях Тверской области, говорит омбудсмен, нет вообще никакой стоматологической помощи, кроме частной.

- Это отразилось не только на экономике клиник. У нас, например, под угрозой существования оказался вообще целый кластер высокотехнологичной медицинской помощи. Медицинский туризм упал полностью. Люди не могли получить помощь узких специалистов, прерывались курсы лечения, что негативно отражалось на здоровье. К уполномоченному стали обращаться граждане с вопросами, когда же они смогут пойти к своему доктору, вылечить детей, родителей и так далее, - приводит пример Стамплевский.

С аналогичными проблемами, по мнению уполномоченного, в регионе столкнулся бизнес по реализации в розницу автомобилей, запчастей, моторных масел и тому подобного. Для его работы требовался договор с официальными изготовителями и импортерами, то есть, по сути, полномочия официального дилера. И весь придорожный сервис встал.

- Полиция пошла с проверками, с наказаниями, и даже главы районов обращались к уполномоченному с просьбой убрать это антиконкурентное ограничение, потому что пострадали крупнейшие налогоплательщики в муниципалитете и основные работодатели. Мы, конечно, исправили нормативный акт, выиграли дела в судах, но это опять же все в ручном режиме, это, скажем так, преодоление, - признает тверской уполномоченный.

По его словам, не всегда понятно, чем руководствуются штабы по коронавирусу, принимая свои решения, подчас очень спорные. В этой связи бизнес возлагает надежды на новый указ президента, по которому все ограничения должны теперь согласовываться с федеральным центром и сопровождаться мерами поддержки. Однако омбудсмен полагает, и с ним согласились коллеги (нарушение конкуренции - проблема многих регионов), что необходим также дополнительный федеральный контроль за исполнением указов президента и постановлений правительства РФ.

Компетентно

Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

- Сейчас большинство регионов настаивает на том, что основным условием спасения бизнеса остается сохранение существующих мер господдержки и продление их как минимум на три года, в том числе и в рамках кредитной политики. Но главное - условия предоставления этих мер должны быть смягчены, чтобы они стали доступны для максимально большого числа субъектов МСП. Только так мы сможем восполнить утраченные экономические ресурсы страны и сохранить достойное благосостояние общества.