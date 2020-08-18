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18.08.2020 12:57

В Калуге внесли изменения в устав города

18 августа на заседании городской думы депутаты внесли изменения в структуру городской управы калуги.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В структуру городской управы вводится должность заместителя городского головы - главного архитектора города Калуги. Ранее соответствующие изменения были внесены в Устав города.

Изменения затронули и ведомственную структуру муниципального бюджета. Резервный фонд городской управы уменьшается на 3 миллиона рублей. 4,3 млн. рублей выделяется на услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств.

Фото: Калужская городская дума
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Было принято решение о закладке в городе Калуге камня на месте установки памятника. На основании ходатайства Управления Росгвардии по Калужской области на месте перспективной установки памятника "Жизнь отдана за жизнь, всех нас и будущего мира. Вы вечно в памяти у нас, спасибо братья боевые" на пересечении улиц Генерала Попова и Фомушина будет заложен камень.

В Калуге появится улица Валентины Гризодубовой. Решение принято на основании ходатайства калужского регионального отделения Союза женщин России, улица названа в честь Валентины Гризодубовой - летчицы, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР.

Знаком городской думы "За личный вклад в развитие Калуги" решено наградить Владимира Петровича Позднякова, много лет возглавлявшего управление капитального строительства города Калуги.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям "Калугатеплосеть" и "Калужские городские коммунальные электрические сети".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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