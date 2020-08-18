В Липецкой области 24 выпускника набрали 100 баллов по итогам ЕГЭ

Выпускникам-стобалльникам региона вручили благодарственные письма в знак отличного завершения школьного обучения. В регионе наивысший балл по итогам Единого государственного экзамена набрали 24 выпускника.

Это 15 человек из школ областного центра, четыре выпускника из Усмани и Усманского района, остальные из городов Грязи, Елец, Лебедянь, райцентра Долгоруково и Липецкого района.

Лучше всего выпускники региона сдали экзамен по русскому языку, девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте - химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика и ИКТ и история. За их знание высший балл получили шесть человек. Физику на 100 баллов написали двое, а обществознание - один.

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что такими результатами можно гордиться. Он назвал знания "пропуском в жизнь" и пожелал успехов в дальнейшем обучении по выбранной специальности.

- ЕГЭ - это лишь пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача - создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения, - подчеркнул Игорь Артамонов.