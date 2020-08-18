В Липецкой области нашли обломки сбитого самолета

Фрагменты советского истребителя и останки пилота обнаружили поисковики в окрестностях села Солдатского в Тербунском районе. Предположительно самолет сбили в бою летом 1942 года.

О находке сообщили в управлении Следственного комитета по Липецкой области. Криминалисты обозначили на поле участки, где сработали металлодекторы. Затем при раскопках в этих местах был обнаружен немецкий снаряд калибром 206 миллиметров, мелкие детали самолета и останки пилота.

"Члены поисковых отрядов "Зверобой" и "Заря" с глубины почти два метра подняли части деревянной обшивки и заднее шасси, по которым можно предположить, что найденные обломки принадлежат самолету-истребителю времен Великой Отечественной войны ЛаГГ-3. Подтвердить эти данные могут номерные детали, с помощью которых будет возможно установить не только принадлежность машины, но и имя погибшего летчика", - пояснили в липецком СУ СК.

Поисковые работы под Тербунами проводятся ежегодно. В 1942 - 1943 годах здесь шли кровопролитные бои, советская армия держала оборону 210 дней. В одном из сражений, которое называют "малой Прохоровкой", участвовало 350 танков. Наступление фашистов удалось остановить ценой жизни почти 30 тысяч солдат. Многие из них до сих пор не найдены и не опознаны.

- Печально, когда родные не знают место захоронения своего родственника, не знают, куда можно прийти и поклониться, сказать спасибо, привести правнуков и рассказать о мужестве их прадеда, - отметил руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов. - С нашей стороны поисковикам будет оказываться содействие в этом благородном и очень важном деле. Поисковые работы на полях боевых сражений в Тербунском районе продлятся до глубокой осени.