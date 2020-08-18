В Москве число новых случаев COVID-19 за последний месяц снизилось на 10%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом. Число новых случаев за последний месяц на 10% меньше, чем в предыдущий. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за месяц составляет 0,28%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на COVID-19, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 52,5% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,1% - от 46 до 65, 7,8% - от 66 до 79, еще 4% - старше 80 лет. Дети составляют 11,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.