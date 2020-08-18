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18.08.2020 14:03
Рубрика: Общество

В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам

Текст: Ирина Огилько
Герда. Фото: Пресс-служба национального заповедника "Лосиный остров" Герда. Фото: Пресс-служба национального заповедника "Лосиный остров"
Герда. Фото: Пресс-служба национального заповедника "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" провели голосование по поиску имени для двух лосят, оставшихся без матери и привезенных в заповедник из Ярославской области. Большинством голосов лосятам дали имена Кай и Герда. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Фото: mos.ru
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В пресс-службе напомнили историю этих животных: лосят в июле заметили дачники в Ярославской области. "Лосятам было около месяца, они были голодные. Почему они остались без попечения лосих - неизвестно. Сотрудники Лосиной биостанции нацпарка "Лосиный остров" вынянчили малышей. Кормили их козьим молоком, организовали правильное вольерное содержание и уход. Все эти меры позволили в короткие сроки выходить сирот", - сообщили "РГ" в пресс-службе.

Когда жизни лосят уже ничего не угрожало, сотрудники биостанции решили выбрать имена подопечным. Опрос проводили в социальных сетях. Буквально в первый час голосования прислали более 30 предложений, среди них были Лосось и Форель, Гарри и Ди, Леди и Бродяга и другие, среди которых были и исторические и мифологические имена. В результате со значительным перевесом победили имена Кай и Герда. Почти половина респондентов высказались в их пользу. На втором месте оказались веселое имя Шустрик и вкусное - Лакомка.

Напомним, что 24 августа Национальный парк будет отмечать день рождение. К этому дню подготовлена специальная программа.

Кай. Фото: Пресс-служба национального заповедника "Лосиный остров"
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