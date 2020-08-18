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18.08.2020 20:40
Рубрика: Спорт

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Столица принимает "Финал четырех" Кубка страны
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
В столичном зале "Игровой" на территории "большого" ЦСКА на Ленинградском проспекте в среду стартует "Финал четырех" Кубка России среди женских команд сезона 2019/20.

Наши девушки в 2016-м выиграли турнир Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. Некоторые гандболистки из того "золотого" состава по-прежнему в строю и выступят в рядах участниц предстоящего кубкового "Финала четырех".

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В среду в первом полуфинале встретятся "Кубань" (Краснодар) - "Ростов-Дон", во второй игре сразятся хозяйки площадки из ЦСКА и "Астраханочка". На 20 августа назначены сражение за титул и "бронзовый" матч. Суммарно в составах играющих команд можно будет увидеть на площадке десять олимпийских чемпионок.

Кубок России по гандболу среди женских команд разыгрывается начиная с сезона 2005/2006. За прошедшее время обладателями почетного трофея становились лишь тольяттинская "Лада", звенигородская "Звезда" (четыре раза) и "Ростов-Дон" (9).

Где будем смотреть

19 августа, среда, "Матч ТВ"

13.45. "Ростов-Дон" - Кубань". Прямая трансляция.

16.15. ЦСКА - "Астраханочка". Прямая трансляция.

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