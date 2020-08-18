В программы деловых встреч включили фитнес-брейки и кофе под заказ

Деловая активность в Москве после отмены режима самоизоляции резко выросла в первый же месяц - на 35 процентов. И что особенно важно - речь идет о динамике по сравнению с июнем прошлого года, а не предыдущего месяца 2020-го. Июль и начало августа продолжили этот тренд.

Еще одна тенденция, характерная для "постковидной эпохи" - деловые встречи и совещания активно снова переходят в офлайн. Хотя эксперты прогнозировали, что онлайн встречи останутся доминирующим форматом.

"Безусловно, встречи "глаза в глаза" очень важны, на них лучше чувствуешь делового партнера, - рассказала "Российской газете" директор Конгресс-центра Центра международной торговли (ЦМТ) Москвы Дарья Саламатова. - Мы это понимали и серьезно готовились к открытию после смягчения ограничений. Главное здесь - соединить безопасность, комфорт и технологии. Считаю, нам это удалось. Наш конгресс-центр возобновил работу 1 августа. И сейчас мы анализируем ситуацию на рынке".

После длительной самоизоляции предприниматели как никогда нуждаются в комфортабельном пространстве для делового нетворкинга, где очень важен личный контакт. Нетворкинг для предпринимателя - это обретение новых связей, партнеров, единомышленников, профессионалов той или иной отрасли. "Но в сложившейся ситуации важен не только переговорный процесс, - отметила Дарья Саламатова. - Многие стали больше внимания уделять здоровому образу жизни. В связи с этим мы разработали для мероприятий наших клиентов разнообразное ЗОЖ-меню и специальную программу для снятия напряжения в течение дня".

С августа, напомним, в Москве также разрешено проведение мероприятий в залах вместимостью до трех тысяч посадочных мест и при условии их заполняемости не более чем на 50 процентов. Конгресс-центр ЦМТ изменил рассадку во всех залах, как это рекомендует Роспотребнадзор.

В том числе и в Конгресс-зале, где проходят знаковые международные конгрессы и форумы, конференции и симпозиумы. Среди них - Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, Международный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", Международный таможенный форум, Международный конгресс по кибербезопасности Сбербанка, Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения".

Все 32 конференц-зала Конгресс-центра полностью оснащены необходимым оборудованием. Для защиты здоровья гостей и посетителей на площадках Конгресс-центра ЦМТ работают различные бесконтактные сервисы, например, дистанционное управление аудио- и видео - техникой из пультовых комнат. На входах в здания Центра международной торговли всем проводится термометрия.

Появились и новые удобные для клиента сервисы. Кроме привычного очного осмотра площадок теперь доступна услуга "телеинспекции" - менеджер отдела продаж дистанционно показывает залы заказчику. При раннем бронировании залов действует система гибких цен.

С учетом требований к безопасности соответствующим образом организовано и питание на мероприятиях: бесконтактный шведский стол, кофе-брейк в индивидуальной упаковке с выбранным заранее ассортиментом и другие варианты, которые могут быть подобраны индивидуально для каждого клиента.

"Еще одна новинка, которую мы уже с успехом презентовали на нескольких мероприятиях - фитнес-брейки. Это короткая разминка с элементами суставной гимнастики. Ее проводит профессиональный тренер WTC Fitness перед началом мероприятия и в перерывах между сессиями. Это не только поднимает настроение, но и помогает участникам сохранять бодрость весь день. Предложив эту опцию, мы не ожидали такого живого отклика на неё", - добавила Дарья Саламатова.

Офлайн плюс онлайн

В Конгресс-центре ЦМТ есть специально оборудованные залы для проведения "живых" форумов.

Современное телекоммуникационное оборудование позволяет организовывать онлайн-трансляции из залов Конгресс-центра в любую точку земного шара. Спикеры в студии могут общаться с аудиторией онлайн, как в условиях реального конгресса.

Такие гибридные мероприятия дают возможность даже при небольшом количестве людей на площадке получить широкий охват аудитории, подключив неограниченное число зрителей из любой страны. Услуга удаленного переводчика позволяет выбирать язык трансляции. Кстати, такой формат значительно снижает затраты на организацию и проведение мероприятий. Эксперты уверены, что он будет востребован и после отмены всех ограничений.