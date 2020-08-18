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18.08.2020 12:53

Право для переселенца

В России следует заняться строительством арендного жилья
Текст: Игорь Шпектор (председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительствуу и дорогам)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 182(8236)
В течение последних лет мы наблюдаем в сфере аварийного жилья манипуляции с цифрами: связано это с тем, что, как только жилье признавалось аварийным, любая жалоба в нем приводила к тому, что прокуратура выписывала предписание на выделение квартиры проживающему в нем человеку. Из-за этого главы администраций, мэры городов искусственно занижали количество аварийного жилья.

По этому поводу мы обратились к генеральному прокурору. Генпрокуратура дала команду: если жилье признано аварийным или угрожающим жизни человека, от главы администрации немедленное переселение не требуется. Моментально поменялась концепция: теперь становится больше известно о неучтенном аварийном жилье. Все последние поездки Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам говорят о том, что количество жилья, признанного аварийным до 2017 года с включением в программу переселения, должно быть пересмотрено в сторону увеличения. И в каждом регионе главы администрации соглашаются с тем, что количество аварийного жилья занижено.

Фото: iStock
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Если в целом по России посчитать количество аварийного жилья, то получится примерно 24 миллиона квадратных метров. Конечно, одна из наших задач сегодня в этой связи - строительство арендных домов с тем, чтобы увеличить их количество, потому что на данный момент потребности населения в арендном жилье на время переезда из аварийного дома в новый удовлетворены слабо. Если мы сумеем исправить ситуацию, тогда и показатели по переселению из аварийного жилья резко возрастут. Причем на арендное жилье нужно формировать госзаказ через государственные органы, а не давать деньги предпринимателям. В этом случае мы резко изменим количество сноса аварийного жилья. В комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам есть мнение, что количество аварийного жилья, которое нужно снести, должно быть увеличено в два раза по сравнению с тем, что принято.

К сожалению, сегодня мы фиксируем и случаи, когда новое жилье находится в ненадлежащем состоянии: конторы на местах подписывают акты приема без жителей и заселяют людей в квартиры достаточно плохого качества. Постепенно количество таких квартир значительно уменьшается: например, в Курской области проверка показала высший уровень соответствия нормам и требованиям. Тем не менее, например, в Калужской области мы столкнулись с домом, который строил крупный предприниматель. На деле сплошное безобразие - якобы элитный дом при цене 60 тысяч рублей за квадратный метр находился в критическом состоянии во всех отношениях: в электропроводке, водопроводе, натяжных потолках, полах, утеплителях.

Чтобы этого избежать, сегодня надо более четко заниматься приемкой - исключить коррупционную составляющую.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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