В Воронежской области выстроят цепочку объектов для экотуризма

Удвоить в регионе число путешественников, удивить их VR-технологиями и дать толчок к развитию бизнеса в глубинке обещает крупный инвестор. В ближайшие годы в обустройство зон отдыха на Среднем Дону предстоит вложить более миллиарда рублей. А пока туристам доступны экскурсии по заповедным местам, катание на сапах и старорусский "хоккей на траве".

Создание кластера "Донэкопарк" анонсировали два года назад. Представители Ассоциации развития социального туризма предложили воронежским властям "переупаковать" достопримечательности края и связать их новыми маршрутами, построив в ключевых точках необходимую инфраструктуру: от автостоянок, туалетов и причалов до гостиниц и визит-центров. Проект был в целом одобрен и направлен на детальную проработку. Стартовать готовились в 2020-м, в начале сезона отпусков. Из-за "антивирусных" ограничений пришлось перенести часть планов, а открытие сдвинуть на август.

- Мы разработали программы коротких, от одного до четырех дней, туров. Их можно проводить на комфортабельных микроавтобусах или джипах для маленьких групп. Обучили гидов и подготовили снаряжение для проката - лодки, сапы... Это позволяет проводить регулярные экскурсии по основным объектам будущего кластера и предоставлять всем желающим возможности для активного отдыха на природе, - рассказал директор по развитию "Донэкопарка" Денис Зайцев.

Помимо известных туристических мест вроде Дивногорья, Белогорья и Костенок, в маршруты включили древние городища, курганы и видовые точки, которые неплохо бы знать в родном крае и воронежцам. В долине Дона масса памятников истории и археологии, но без экскурсовода или путеводителя представить себе, чем примечателен тот или иной холм или обрыв, бывает трудно.

- За рубежом в таких местах делают небольшие реконструкции, имитации жилищ или крепостных стен, прогулочные тропы с аншлагами. Что мешает сделать это в Воронежской области? Ничего. И мы намерены постепенно этим заниматься, - заверил Зайцев. - Где-то помогут QR-коды, где-то можно устроить инсталляцию, показать грамотно законсервированный раскоп или разрез, чтобы турист наглядно увидел эту "толщу веков" и домыслил с помощью гида события того или иного периода: жизнь первобытных людей, битву кочевников... В Дивногорье, Костенках и Павловске хотим устроить визит-центры. Там вполне реально применять AR и VR-технологии: надел шлем или очки и оказался среди хазар.

Долина Дона - это место, где можно показать "детство" нашего континента, альпийские луга и реликтовую степь

Важным условием проекта было привлечение краеведов, ученых, местных ремесленников и артистов. Так, в Коротояке гостей встретит фольклорный ансамбль, в Белогорье - артель мастеров и исполнители аутентичной народной музыки. Они научат запускать кубарь и играть в клюшки, играть на калюке и разбираться в гуслях. Площадкой для развития экотуризма на первом этапе стал Коротояк и его окрестности.

- Когда-то он был купеческим городом, спорил по значимости с Острогожском. Но железная дорога прошла мимо, и все, Коротояк оказался в тупике. Но места-то здесь замечательные: реки Девица, Потудань, Тихая Сосна, меловые кручи, разнотравье - лучше, чем в Крыму! Да, чтобы создать хорошие условия для гостей, нужно финансирование, а с этим всегда непросто. Но люди едут. Берега Дона - посмотрите! - забиты отдыхающими, и если добавить сервиса, то наши будущие объекты туризма будут востребованы, - считает глава Острогожского района Сергей Хорошилов.

Сегодня в районе Коротояка можно встать с палаткой, покататься по реке в поисках водяного ореха (чилима). Позже на живописном плато появится глэмпинг, то есть кемпинг повышенной комфортности.

- Замысел такой: вы приехали на несколько дней и пробуете разные активности. Чтобы не просто гулять и на велосипеде кататься, а выезжать куда-то с гидом на машине или по реке, узнавать новое, - пояснил "РГ" гендиректор "Донэкопарка" Александр Евфорицкий. - Мы наметили дюжину участков от Гремячьего в Хохольском районе до Белой горки в Богучарском. Они расположены на расстоянии 30 километров друг от друга, это удобное транспортное "плечо". На данный момент инфраструктуры там практически нет. Создавать ее надо, но с умом. Если просто поставить в красивом месте на природе большую гостиницу, будет совсем не экологично. Мы не хотим чистого потребления. С другой стороны, заботиться об экологии - это не значит ходить с каменным топором. Все должно быть современно, но без неразумного потребления энергии и других ресурсов.

В ближайшие пять лет в границах кластера рассчитывают обустроить три-пять полноценных зон отдыха с посещаемостью каждой на уровне 50 тысяч человек. Согласно проекту, люди будут останавливаться там на трое суток и ежедневно тратить в среднем по пять тысяч рублей. В узловых точках сделают причалы, автостоянки, санитарные комнаты, объекты питания. На 2022-2025 год намечено строительство пяти гостиниц в селах и малых городах, визит-центров в Дивногорье, Павловске и на хуторе Кирпичи (рядом с пещерным Белогорским монастырем), а также нескольких объектов для MICE-туризма.

Минимальные стартовые инвестиции - полтора миллиарда рублей. Их намерены привлекать в числе прочего через федеральные программы и нацпроекты. Окупиться затраты должны лет через семь, добавил Евфорицкий. Если все пойдет удачно, можно будет вложить в развитие такую же сумму.

Объем платных туристских услуг в рамках кластера, по расчетам, составит около миллиарда рублей. Это сопоставимо с аналогичным показателем по всей Воронежской области на 2016 год (более удачный, чем последующие, для отрасли туризма). Косвенные и индуцированные доходы, которые может принести реализация проекта, оценены в два миллиарда в год. В 2019 году турпоток в регионе превышал 450 тысяч человек (40 процентов приходилось на местных жителей). "Донэкопарк" намерен обслуживать до миллиона гостей в год.

- Воронежская область перспективна для туризма благодаря транспортной доступности и разнообразию достопримечательностей, - отметил Денис Зайцев. - Мы работали с Золотым кольцом - оно прекрасно, но там вы видите в основном памятники архитектуры XVI-XVII веков. Тульская область, дворянские усадьбы?.. Очень хорошо, но тоже довольно монотонно. Байкал и, допустим, "Красноярские столбы" большого прироста турпотока не дадут. А долина Дона - это место, где можно показать "детство" нашего континента, альпийские луга и реликтовую степь. Тут жили скифы, хазары, славяне, тут найдено погребение амазонок, тут строили флот при Петре...

Прямая речь

Александр Евфорицкий, президент Ассоциации развития социального туризма:

- Рынок для внутреннего туризма есть. Говорю как человек, который более 20 лет занимается туризмом выездным - по Северной Европе и необычным направлениям, связанным с природными и малоизвестными достопримечательностями. Первый сильный толчок к развитию отрасли в России дал 2014 год. Примерно в 2017-м импульс заглох. Но мы уже начали заниматься социальным туризмом, делали тематические программы для старшего поколения и школьников с учетом их особых потребностей. Последние два года мы готовились к старту в Воронежской области и отступать не намерены.

Сергей Корчевников, руководитель департамента предпринимательства Воронежской области:

- Недавно мы подавали заявку на всероссийский конкурс "Живая земля Придонья", объединив 23 инвестпроекта в сфере туризма с участием и малого, и крупного бизнеса - на общую сумму около 93 миллиардов рублей. Победили локальные инициативы. Но будущее, я уверен, за решениями комплексными. Осенью может быть утвержден нацпроект по туризму - попробуем пробиться туда, чтобы добиться федеральной поддержки для создания инфраструктуры. Инвесторы же не будут строить сельские дороги, это не их задача. Под каждый объект мы ищем подходящих партнеров. Так, в Костенках двигать туризм поможет Росатом: от стоянки первобытного человека, который добывал огонь трением, людей провезут до АЭС с новейшими энергоблоками. А местные предприниматели обеспечат размещение, сувениры, ремесленный сыр... Есть проекты по спортивно-оздоровительному туризму для детей, по развитию набережной в Воронеже.