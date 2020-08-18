Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

В Пресненском суде 18 августа продолжается допрос потерпевших - родственников погибшего Сергея Захарова, в том числе его сыновей, законной жены и брата.

Во время допроса старшего сына погибшего Захарова - Виталия Захарова - адвокат Эльман Пашаев попросил суд прослушать аудиозапись его разговора с Захаровым. На этой записи, по словам адвоката, он предлагает материальную компенсацию потерпевшему.

Против выступил адвокат Александр Добровинский, который сказал, что запись может быть смонтирована. Сам Виталий Захаров заявил суду, что денег ему не предлагали, а встречаться с Пашаевым он без своего адвоката не стал. В итоге суд не стал прослушивать запись и приобщать ее к материалам дела.

Перед этим младший брат Валерий Захаров заявил в суде, что если Ефремова признают виновным, то он хотел бы для него максимально возможного наказания. Кроме того, по его словам, Ефремов не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию. При этом вдова Захарова - Маргарита, заявила в суде, что считает Ефремова убийцей.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", - сказала суду Маргарита Захарова, чем вызвала негодование адвоката Пашаева. По замечанию защитника только суд может решать: "убийца - не убийца".

После этого Маргарита Захарова рассказала суду, что у них была дружная семья, а сам Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и всегда с удовольствием проводил время с родней.

Ранее Пресненский суд, а потом и Мосгорсуд суд отказались признать потерпевшей Ирину Стерхову. По утверждению женщины, они жили вместе с Сергеем Захаровым гражданским браком более 20 лет до момента его гибели.