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18.08.2020 14:31
Рубрика: Происшествия

Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

Текст: Иван Егоров
В Пресненском суде 18 августа продолжается допрос потерпевших - родственников погибшего Сергея Захарова, в том числе его сыновей, законной жены и брата.

Во время допроса старшего сына погибшего Захарова - Виталия Захарова - адвокат Эльман Пашаев попросил суд прослушать аудиозапись его разговора с Захаровым. На этой записи, по словам адвоката, он предлагает материальную компенсацию потерпевшему.

Фото: Сергей Захаров/ odnoklassniki.ru
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Против выступил адвокат Александр Добровинский, который сказал, что запись может быть смонтирована. Сам Виталий Захаров заявил суду, что денег ему не предлагали, а встречаться с Пашаевым он без своего адвоката не стал. В итоге суд не стал прослушивать запись и приобщать ее к материалам дела.

Перед этим младший брат Валерий Захаров заявил в суде, что если Ефремова признают виновным, то он хотел бы для него максимально возможного наказания. Кроме того, по его словам, Ефремов не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию. При этом вдова Захарова - Маргарита, заявила в суде, что считает Ефремова убийцей.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", - сказала суду Маргарита Захарова, чем вызвала негодование адвоката Пашаева. По замечанию защитника только суд может решать: "убийца - не убийца".

После этого Маргарита Захарова рассказала суду, что у них была дружная семья, а сам Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и всегда с удовольствием проводил время с родней.

Ранее Пресненский суд, а потом и Мосгорсуд суд отказались признать потерпевшей Ирину Стерхову. По утверждению женщины, они жили вместе с Сергеем Захаровым гражданским браком более 20 лет до момента его гибели.

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