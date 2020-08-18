Глава Забайкалья предложил расширить режим СПВ на территорию всего ДФО

Сейчас режим СПВ распространен только на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. Но глава Забайкалья считает, что его можно расширить на весь федеральный округ, поскольку здесь есть очевидный потенциал для экономического развития. В частности он рассказал про свой край.
- Требуется развивать сельское хозяйство, туризм, транспортные коридоры, лес, ископаемые, трансграничные услуги, экспорт услуг. С учетом доказанной эффективности режима свободного порта для развития территорий и МСП, выработанных механизмов защиты от бюджетных потерь, перерегистраций, - заявил Александр Осипов.
Напомним, что свободный порт Владивосток - это территория, где действует особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Резиденты СПВ пользуются налоговыми льготами: 7,6 процента - общий размер страховых взносов на 10 лет, при получении статуса резидента в течение трех лет после принятия закона; пять процентов - налог на прибыль (в федеральный бюджет не отчисляются, в региональный не более пяти); отсутствие налога на землю и имущество в течение пяти лет, в последующие пять лет на имущество налог составляет 0,5 процента; ускоренная процедура возмещения НДС - 10 дней. Предусмотрены также дополнительные преференции: сокращенное время проведения контрольных проверок (не более 15 дней); сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства - менее 40 дней; режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска; упрощенный визовый режим - получение восьмидневной визы на границе; беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для резидентов (ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров, вывоз товаров (оборудования), ввоз иностранных товаров (оборудования)). Кроме того, действует государственная протекция - управляющая компания вправе подавать иски в защиту резидентов свободного порта.
Справка "РГ"
Александр Осипов участвует в мероприятиях, предусмотренных программой рабочего визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Благовещенск. Правительственная комиссия рассматривает аспекты реализации проектов на территории ДФО, намечает шаги по повышению качества жизни на Дальнем Востоке.