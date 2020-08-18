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18.08.2020 08:55

Глава Забайкалья предложил расширить режим СПВ на территорию всего ДФО

Текст: Дина Непомнящая
Распространить действие режима свободного порта Владивосток на весь Дальневосточный федеральный округ предложил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которая проходит 18 августа под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске.

Сейчас режим СПВ распространен только на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. Но глава Забайкалья считает, что его можно расширить на весь федеральный округ, поскольку здесь есть очевидный потенциал для экономического развития. В частности он рассказал про свой край.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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- Требуется развивать сельское хозяйство, туризм, транспортные коридоры, лес, ископаемые, трансграничные услуги, экспорт услуг. С учетом доказанной эффективности режима свободного порта для развития территорий и МСП, выработанных механизмов защиты от бюджетных потерь, перерегистраций, - заявил Александр Осипов.

Напомним, что свободный порт Владивосток - это территория, где действует особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Резиденты СПВ пользуются налоговыми льготами: 7,6 процента - общий размер страховых взносов на 10 лет, при получении статуса резидента в течение трех лет после принятия закона; пять процентов - налог на прибыль (в федеральный бюджет не отчисляются, в региональный не более пяти); отсутствие налога на землю и имущество в течение пяти лет, в последующие пять лет на имущество налог составляет 0,5 процента; ускоренная процедура возмещения НДС - 10 дней. Предусмотрены также дополнительные преференции: сокращенное время проведения контрольных проверок (не более 15 дней); сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства - менее 40 дней; режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска; упрощенный визовый режим - получение восьмидневной визы на границе; беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для резидентов (ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров, вывоз товаров (оборудования), ввоз иностранных товаров (оборудования)). Кроме того, действует государственная протекция - управляющая компания вправе подавать иски в защиту резидентов свободного порта.

Справка "РГ"

Александр Осипов участвует в мероприятиях, предусмотренных программой рабочего визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Благовещенск. Правительственная комиссия рассматривает аспекты реализации проектов на территории ДФО, намечает шаги по повышению качества жизни на Дальнем Востоке.

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