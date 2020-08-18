Инфраструктуру для жилья в ДФО предложили строить за федеральный счет

За счет федерального бюджета должно вестись строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к новым участкам комплексной застройки на Дальнем Востоке. Об этом на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

По его словам, главная задача - повысить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке. Это, прежде всего, нужно для того, чтобы удержать местных жителей от переезда в другие регионы. "При этом регионы должны определить перспективные земельные участки для комплексной застройки, сформировать потребности в инженерной и транспортной инфраструктуре, которую необходимо построить за счет федерального бюджета", - цитирует Козлова ТАСС.

Глава ведомства отметил, что две трети жителей Дальнего Востока, решившие оформить льготную ипотеку, просто не смогут купить квартиру на первичном рынке.

"Мы собрали по субъектам ДФО всю базу молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар", которые хотели бы воспользоваться льготной ипотекой, это 47 тысяч человек. Посмотрели предложения на строительном рынке, на данный момент первичный рынок - 15 тысяч квартир. Констатирую: жилья не хватит, если прямо сейчас не принять экстренные меры и не начать строить", - подчеркнул он.

Козлов считает, что возможность приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке удержит молодежь от переезда в другой регион.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе Дальнего Востока. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар". Размер займа - до шести миллионов рублей, срок выплат - до 20 лет.