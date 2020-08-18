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18.08.2020 13:13
Рубрика: Экономика

Инфраструктуру для жилья в ДФО предложили строить за федеральный счет

Текст: Ольга Игнатова
За счет федерального бюджета должно вестись строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к новым участкам комплексной застройки на Дальнем Востоке. Об этом на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По его словам, главная задача - повысить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке. Это, прежде всего, нужно для того, чтобы удержать местных жителей от переезда в другие регионы. "При этом регионы должны определить перспективные земельные участки для комплексной застройки, сформировать потребности в инженерной и транспортной инфраструктуре, которую необходимо построить за счет федерального бюджета", - цитирует Козлова ТАСС.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Глава ведомства отметил, что две трети жителей Дальнего Востока, решившие оформить льготную ипотеку, просто не смогут купить квартиру на первичном рынке.

"Мы собрали по субъектам ДФО всю базу молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар", которые хотели бы воспользоваться льготной ипотекой, это 47 тысяч человек. Посмотрели предложения на строительном рынке, на данный момент первичный рынок - 15 тысяч квартир. Констатирую: жилья не хватит, если прямо сейчас не принять экстренные меры и не начать строить", - подчеркнул он.

Козлов считает, что возможность приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке удержит молодежь от переезда в другой регион.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе Дальнего Востока. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар". Размер займа - до шести миллионов рублей, срок выплат - до 20 лет.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минвостокразвития ДФО

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