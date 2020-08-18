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18.08.2020 08:54
Рубрика: Экономика

Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Текст: Артем Красиков
В Приамурье началось строительство Амурского газохимического комплекса - одного из крупнейших заводов в мире по производству базовых полимеров.

Старт работ в формате видеоконференции дал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию всей экономике всего региона. Здесь создадут тысячи новых рабочих мест, появится транспортная и социальная инфраструктура. Я надеюсь, что это изменит не только экономические показатели, но и жизнь людей станет более комфортной", - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства Амурской области.

Мощность производства полимеров на АГХК составит 2,7 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена. В состав основного оборудования войдет уникальная и самая крупная в мире установка пиролиза - первого этапа переработки входящего сырья.

Партнером компании "СИБУР" в новом проекте выступит крупнейшая нефтехимическая компания мира - китайская госкорпорация Sinopec.

"Амурский газохимический комплекс - предприятие мирового масштаба. Мультипликативный эффект от его реализации - повышение статуса субъекта, приток инвестиций, увеличение ВВП области и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитие сопутствующих и смежных производств, социальной инфраструктуры. Благодаря газохимическому кластеру расширяется выбор будущих профессий для школьников и студентов, что снизит отток талантливых кадров", - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Отмечается, что глубокая переработка этана - одного из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. По предварительной оценке, до 2040 года реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 триллиона рублей.

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