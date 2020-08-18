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18.08.2020 10:28
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил с Дегтяревым инфраструктурные проекты в Хабаровском крае

Текст: Галина Мисливская
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и поддержал ряд инфраструктурных проектов в регионе, сообщает РИА Новости.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - цитирует агентство сообщение правительства края.

В ходе встречи российский премьер поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Также Михаил Мишустин поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре​​​.

Профильным вице-премьерам поручено проработать пути решения проблем обманутых дольщиков и вопросы возведения школы в микрорайоне "Строитель" Хабаровска и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

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