Мишустин обсудил с Дегтяревым инфраструктурные проекты в Хабаровском крае

"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - цитирует агентство сообщение правительства края.

В ходе встречи российский премьер поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Также Михаил Мишустин поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре​​​.

Профильным вице-премьерам поручено проработать пути решения проблем обманутых дольщиков и вопросы возведения школы в микрорайоне "Строитель" Хабаровска и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.