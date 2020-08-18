Новая государственная политика в отношении Дальнего Востока уже привела к росту промпроизводства и инвестиций. Для более динамичного развития региона федеральный центр готов принимать дополнительные меры, в том числе в сфере жилья и энергетики.

В заключительный день большой поездки по регионам Дальнего Востока премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) с участием губернаторов и федеральных министров. Перед началом работы глава кабмина по видеосвязи дал старт строительству Амурского газохимического комплекса. В рамках проекта будет создано порядка 1000 новых рабочих мест. Планируемый срок завершения строительства - 2024 год. "Это крупнейший инвестиционный проект, один из крупнейших в стране. Он имеет стратегическое значение для газовой отрасли, для всей страны, - отметил Мишустин. - Запуск этого производства - это мощные инвестиции в будущее".

Подводя итоги поездки большой правительственной команды по четырем регионам Дальнего Востока, глава кабмина отметил, что в каждом из них есть "свои уникальные возможности, свои точки роста". "Развитие Дальнего Востока России президент объявил нашим национальным приоритетом. И по поручению главы государства, вы знаете, правительство дорабатывает сегодня национальную программу социально-экономического развития региона до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В ближайшее время этот документ будет утвержден", - проинформировал премьер. Одним из результатов новой государственной политики в регионе стал рост промышленного производства, который более чем в два с половиной раза опережает средние показатели в стране, отметил Мишустин. Оживился и инвестиционный климат. "С государственной поддержкой в течение последних пяти лет были запущены почти 2,5 тыс., а если точно - 2435 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 4 трлн рублей. Создано более 180 тыс. рабочих мест", - подчеркнул он.

"Есть, к сожалению, и свои трудности, которые требуют решений", - продолжил премьер. "В этом федеральный центр будет оказывать помощь не только Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областям, где мы ситуацию видели своими глазами, но и, конечно, всем субъектам Российской Федерации, которые входят в Дальневосточный округ", - сказал Мишустин.

По одной из программ решение было принято на месте. Речь идет о "Дальневосточной ипотеке". Сейчас кредит под 2% годовых на приобретение нового жилья в ДФО могут получить молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". Уже заключено около 9,5 тыс. договоров на общую сумму более 33 млрд рублей. Программа рассчитана на весь федеральный округ, но по факту работает не во всех регионах. Как рассказал на встрече ее участников с премьер-министром глава Минвостокразвития Александр Козлов, в Магаданской области и на Чукотке нет рынка первичного жилья, а большая часть территории - сельская местность. В итоге жители не могут получить льготный кредит. Он предложил распространить программу на вторичное жилье.

По программе "Дальневосточный гектар" уже заключено около 9,5 тысячи договоров

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать", - ответил глава правительства России. "Договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - добавил он.

По мнению Александра Козлова, льготные условия ипотечного кредитования могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет - пока там не развернется строительство новых домов. При этом министр уточнил, что речь идет только о сельской местности. По итогам совещания глава ведомства дал поручение определить перспективные земельные участки для комплексной застройки по программе "Дальневосточной ипотеки". По словам Козлова, желающих ее получить - 47 тыс. человек, это втрое превышает объем предложения на первичном строительном рынке.

В уточнении нуждается и программа газификации региона, заявил в ходе заседания правительственной комиссии замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, уровень обеспеченности газом в целом по стране сейчас составляет 70%, а на Дальнем Востоке - всего 17%. Сорокин предложил органам исполнительной власти ДФО совместно с "Газпромом" и при поддержке Минэнерго до 1 декабря актуализировать региональную программу газификации.

Кроме того, ведомство подготовило законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО до 2028 года. По словам Сорокина, документ вскоре будет внесен в Госдуму.

Инфраструктурные проекты стали одной из тем двусторонних встреч Михаила Мишустина в ходе поездки на Дальний Восток. В частности - с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Премьер поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Он также он поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре​​​.

Глава кабмина поинтересовался ходом работы над реализацией социально-экономической программы Хабаровского края. "В этой связи уже есть ряд предложений, согласованных с министерствами, по которым мы движемся. Это, в частности, обманутые дольщики - решение вопросов. Выравнивание тарифов. Край большой, северная территория", - ответил Михаил Дегтярев. Он также сообщил о создании народного совета при губернаторе, куда пригласят представителей общественности, в том числе тех, кто "выражает несогласие с некоторыми действиями власти". "Диалог налаживается", - резюмировал врио главы региона.