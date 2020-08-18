Мишустин поддержал расширение льготной ипотеки на Чукотке и Колыме

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласен, что льготную ипотечную ставку в 2% годовых следует ввести для покупки квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке.

С такой просьбой к главе кабмина обратились участники программы "Дальневосточная ипотека", с которыми Мишустин встретился в Благовещенске. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, Чукотка и Магаданская область не имеют первичного рынка жилья.

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать", - ответил глава правительства России. "Договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - добавил он.

По мнению Александра Козлова, льготные условия ипотечного кредитования могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет - пока там не развернется строительство новых домов. При этом министр уточнил, что речь идет только о сельской местности.

Напомним, согласно постановлению правительства от декабря прошлого года, получить льготную ипотеку под 2% годовых в ДФО могут молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". К августу этого года заключено около 9,5 тыс. договоров на общую сумму более 33 млрд рублей.