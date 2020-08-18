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18.08.2020 06:09
Рубрика: Происшествия

На Сахалине экс-сотрудников ГИБДД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Текст: Дина Непомнящая

Сахалинские следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении двух бывших и одного действующего сотрудника местного ГИБДД, а также экс-заместителя командира взвода дорожной службы. Все они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, а бывший руководитель еще и в подстрекательстве к такому злоупотреблению и получении взятки.

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По версии следствия в апреле и ноябре 2018 года заместитель командира взвода не привлек к ответственности двух сахалинцев, управлявших автомобилем без прав (статья 12.7 КоАП РФ). За это граждане дали ему взятки - четыре и десять тысяч рублей. Уже в следующем году, в период с января по июль, к нему обратились трое знакомых, которые совершили аналогичное правонарушение. Пользуясь своим положением сотрудник ГИБДД попросил коллег также не привлекать граждан к ответсвенности.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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