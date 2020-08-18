В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтоплений

Несколько районов Биробиджана оказались подтопленными из-за обильных осадков. Вода заполнила больше 350 частных домовладений, включая огороды и хозпостройки. В связи с этим в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

- Совместно с полицией еще вчера сформировано восемь оперативных групп, которые начали объезжать подтопленные территории города. Каждый час мне докладывают о ситуации. Она стоит на особом контроле и у врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, - заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Он отметил, что среди затопленных домов есть те, которые еще в прошлом году пострадали во время наводнения. Их хозяевам выдавали сертификаты на приобретения нового жилья.

На базе общежития технологического техникума для подтопленцев развернули пункт временного размещения. Туда эвакуировано уже 18 человек. Специальные комиссии будут решать вопросы о компенсациях пострадавшим.

Городской "Водоканал" по заявкам граждан подвозит в пострадавшие районы города питьевую воду.