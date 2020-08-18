В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за последствий сильнейшего ливня, который вчера вечером обрушился на областной центр.

Дождь вывел из берегов речку Бурхановку, которая протекает через центр города, также разлились Асташихинские озера.

Сложная ситуация в поселке Новый, там размыло дорогу и большинству автомобилей теперь туда не проехать. Многие улицы амурской столицы превратились в реки, традиционно пострадали два спальных микрорайона города.

Не работают многие светофоры, обесточенными оказались 55 многоэтажек, водой залиты десятки подвалов жилых домов и общественных зданий. Подтоплены три детских сада и территории нескольких школ.

Больше всего досталось частному сектору. По предварительным оценкам, больше сотни одноэтажных домов оказались в воде.

"Принято решение открыть пункты временного размещения граждан. В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации граждан",- сообщает мэрия.

На борьбу со стихией вышли рабочие и техника городского спецавтохозяйства. Машины откачивают воду с самых проблемных участков.