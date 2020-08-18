Улицы Благовещенска напоминают вышедшие из берегов реки. Десятки многоэтажек остались без света, ушло под воду больше сотни огородов и дворов в частном секторе. Это все последствия мощного ливня.

В городском парке "Дружба" утонули в том числе и фигурки панд. Фото: Василий Романенков

- Все в воде, овчарка вплавь по двору передвигается, а там, где был огород, - сегодня большое озеро, - печалится Любовь Татарец, жительница Благовещенска. Другая горожанка Любовь Михайловна живет в коттедже на окраине Благовещенска, сегодня ее район почти целиком ушел под воду.

Беду в город принес мощный ливень, который начался в понедельник вечером и шел до самого утра. Порой казалось, что воду на землю лили из ведра. За ночь выпал восемьдесят один миллиметр осадков, притом что вся месячная норма влажного августа составляет сто двадцать пять миллиметров. Этот дождь в областном гидрометеоцентре назвали "опасным явлением".

Стихия залила водой добрую половину Благовещенска: с шумом вышла из берегов речка Бурхановка, которая протекает через центр города. Разлились Асташинские озера, затопив близлежащие районы амурской столицы. Больше всего традиционно досталось двум спальным микрорайонам, которые находятся в небольшой низине. Там утром было сплошное море, в котором глохли машины и не работали светофоры.

- Утром, когда вышел из подъезда, первая мысль была, что улицы Дьяченко больше нет. Вместо нее - вода без конца и края, - заметил житель Благовещенска Денис Блащук.

Власти города вынуждены были объявить режим ЧС, принято решение в районе Верхнеблаговещенского открыть пункт временного размещения граждан. Там ситуация особо тяжелая, и есть вероятность, что кому-то понадобится на время покинуть свои дома.

После окончания ливня выяснилось, что пятьдесят пять многоэтажек остались без света, в половину из них электроэнергию удалось вернуть через несколько часов.

- Из шестнадцати вышедших из строя подстанций удалось подключить семь. Остальные сушим и запустим в самое ближайшее время, - сказал "РГ" мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Справедливости ради замечу, что система ливневой канализации в амурской столице давно уже нормально не работает. Каждый сильный дождь в это как никогда "мокрое" лето становится едва ли не бедствием для жителей города. Власти региона признают это и обещают всерьез заняться ремонтом городских ливневок. А пока периодически тонем.

Улицы Благовещенска после ливня напоминали реки. Фото: Василий Романенков

Проект

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Проект по строительству защитных гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре, состоящий из трех этапов, был разработан в 2013 году после очередного масштабного наводнения. Тогда ущерб был оценен в 527 млрд рублей.

Максимальная цена контракта на осуществление первого этапа составила 9,1 млрд рублей. В ходе первого этапа на реке Амур в черте города будет построен единый комплекс защитных дамб общей протяженностью более 17 км. Дамба должна обеспечить защиту Центрального округа Комсомольска-на-Амуре и правого берега реки Силинка, всего около 1,5 тыс. га.

Общая площадь паводкоопасных территорий в России составляет около 400 тысяч квадратных км, из них наводнениям с катастрофическими последствиями подвержено 150 тысяч квадратных км. По оценкам Росгидромета, ежегодно в России происходит от 40 до 68 кризисных наводнений. Среднегодовой ущерб от наводнений оценивается примерно в 40 млрд рублей в год, в том числе в бассейнах рек Волга - 9,4 млрд рублей, Амур - 6,7 млрд рублей, Обь - 4,4 млрд рублей, Терек - 3 млрд рублей, Дон - 2,6 млрд рублей, Кубань - 2,1 млрд рублей, Лена - 1,2 млрд рублей, прочих рек - 10,7 млрд рублей.

Подготовила Светлана Ментюкова