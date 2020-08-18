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18.08.2020 19:29
Рубрика: Происшествия

Не усидел

Чиновнику дали срок за взятку креслами
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
В Бурятии суд полностью согласился с доказательствами, которые собрал Следственный комитет, и сурово наказал сотрудника республиканского агентства лесного хозяйства.

Сорокалетний эксперт Байкальского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства признан виновным по целому списку уголовных статей - "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Получение взятки в значительном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки в крупном размере, совершенное с ее вымогательством".

Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело

В СК рассказали, что весной 2016 года в Прибайкальском районе небольшая лесозаготовительная компания подала в Байкальское лесничество для утверждения документы по отводу лесосек. Почти год эти документы пролежали в лесничестве и не были утверждены. 11 февраля 2017 года представитель компании стал выяснять у эксперта лесничества причины задержки. А тот за содействие потребовал "спонсорскую помощь" - два дорогих офисных кресла. Получив мебель, необходимые документы чиновник подписал, но решил не останавливаться на достигнутом. И стал вымогать у представителя компании взятку в миллион рублей.

В случае отказа эксперт пообещал, что документы не будут подписаны. А это грозило компании разорением. Поэтому предприниматель согласился и в начале октября 2017 года передал ему всю сумму взятки. Но подумав, все же обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки экспертом лесничества.

Проверка полиции показала - коммерсант не обманывал. Дело передали в Следственный комитет. В итоге суд приговорил эксперта к 8 годам колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет ДФО Бурятия Борьба с коррупцией

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